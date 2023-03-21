Bir ülke daha TikTok’u yasakladı
Hollanda hükümeti, bürokratlara çağrıda bulunarak TikTok'u iş telefonlarından kaldırmalarını istedi.
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Bir hükümet daha sosyal medya uygulaması TikTok’u çalışanlarına yasakladığını açıkladı.
Hollanda İçişleri Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada, Hollandalı memurların iş telefonlarında yakında Çin'e ait TikTok video uygulamasını kullanmalarına izin verilmeyeceğini bildirdi.
Uygulama, güvenlik ve mahremiyet kaygıları nedeniyle pek çok ülke tarafından yasaklanmıştı.