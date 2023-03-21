  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Dünya
  3. Bir ülke daha TikTok’u yasakladı
Takip Et

Bir ülke daha TikTok’u yasakladı

Hollanda hükümeti, bürokratlara çağrıda bulunarak TikTok'u iş telefonlarından kaldırmalarını istedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Bir hükümet daha sosyal medya uygulaması TikTok’u çalışanlarına yasakladığını açıkladı.

Hollanda İçişleri Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada, Hollandalı memurların iş telefonlarında yakında Çin'e ait TikTok video uygulamasını kullanmalarına izin verilmeyeceğini bildirdi.

Uygulama, güvenlik ve mahremiyet kaygıları nedeniyle pek çok ülke tarafından yasaklanmıştı.

Evlilik oranı düştü, devlet çöpçatanlık uygulaması başlattıEvlilik oranı düştü, devlet çöpçatanlık uygulaması başlattıDünya

 