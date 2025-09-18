  1. Ekonomim
Bir ülke konut krizine çözüm buldu! 53 bin turistik daire kiralık konuta dönüşüyor

İspanya, usulsüzlük tespit ettikleri 53 bin turistik daireyi kalıcı kiralık konuta dönüştürerek ailelere açıyor. Yeni uygulama ile ülkedeki konut krizine de çözüm sağlanması planlanıyor.

İspanya'da hükümet, uzun süredir tartışmaların odağında olan konut krizine karşı adım attı. Ülkede turistik ve mevsimlik kiraya verilen 53 bin civarında turistik daire artık kalıcı olarak kiralık konutlara dönüştürülecek.

Usulsüzlük tespit edilen turizm konuları ailelere açılıyor

Karar, İspanya Başbakanı Pedro Sánchez tarafından Pazar günü Malaga'da bir etkinlikte duyurulurken Sánchez "Tatil ve turistik amaçlı kiraya verilmesi planlanan bu konutların çoğunda binlerce usulsüzlük tespit ettik. 53 bin konutu bu kayıtlardan çıkaracağız, böylece ülkemizdeki gençler ve aileler için kalıcı kiralık konutlar haline gelecekler" ifadelerini kullandı.

Konut Bakanlığı, Airbnb ve Booking gibi konaklama platformlarından da bu konaklama yerlerine ait reklamları kaldırmalarını istedi.

Airbnb, Pazar günü yaptığı açıklamada "Bu, Airbnb'nin İspanya'da yeni bir dönem başlattığı, işbirliğine, kaliteye ve herkesin yararına olacak uzun vadeli sürdürülebilir büyüme vizyonuna proaktif bir bağlılıkla tanımlandığı bir dönemdir" dedi.

Bir ülke konut krizine çözüm buldu! 53 bin turistik daire kiralık konuta dönüşüyor - Resim : 1

En çok kayıt silinen bölge Endülüs

En çok turist kaydının silindiği bölge 16 bin 740 vakayla Endülüs olurken bunu 8 bin 698 ile Kanarya Adaları, 7 bin 729 ile Katalonya, 7 bin 499 ile Valensiya Topluluğu, 2 bin 640 ile Galiçya, 2 bin 373 ile Balear Adaları, 1 bin 531 ile Madrid ve 1 bin 402 ile Murcia takip ediyor.

Bir ülke konut krizine çözüm buldu! 53 bin turistik daire kiralık konuta dönüşüyor - Resim : 2

Konut Bakanlığı, Madrid Bölgesi'nde de benzersiz duruma dikkat çekiyor. Bakanlık verilerine göre burada kayıt başvurularının yüzde 83'ü geçici kiralamalara ilişkinken, yüzde 17'si turistik kiralama olarak sunuluyor. (Habertürk)

