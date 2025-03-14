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Bir ülkede daha okullarda akıllı telefon kullanımı yasaklandı

İsveç hükümeti, okullarda akıllı cep telefonlarının yasaklanması kararı aldı.

Haber Merkezi
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Bir ülkede daha okullarda akıllı telefon kullanımı yasaklandı
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İsveç Eğitim Bakanı Lotta Edholm, düzenlediği basın toplantısında ülke genelinde ilk ve orta dereceli okullarda akıllı cep telefonlarının yasaklandığını açıkladı.

Yaptıkları bilimsel araştırmalara göre, öğrencilerin derslerde cep telefonu olmadan kendilerini daha iyi hissedeceğini söyleyen Edholm, akıllı cep telefonları öğrencilerin dikkatini dağıtarak sınav sonuçlarını olumsuz etkilediği için bu kararı aldıklarını ifade etti.

Sınıfa girmeden önce öğrencilerin cep telefonlarının toplanıp bir kasaya kilitlenerek saklanacağına işaret eden Edholm, öğretmenlerin ise cep telefonlarını kendilerinin uygun bulduğu bir yere bırakarak ders boyunca kullanmayacağını belirtti.

Edholm, okullarda akıllı cep telefonu yasağı uygulamasının 1 Temmuz 2026'dan itibaren başlayacağını duyurdu.

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