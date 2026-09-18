Bir ülkede vergi rekabeti böyle işliyor: Şirketler kanton kanton taşınıyor

İsviçre'de vergi rekabeti, ülkenin ekonomik ve siyasi yapısının önemli unsurlarından biri haline gelmiş durumda. Ülkedeki 26 kanton, şirketleri, yüksek gelirli kişileri ve beraberlerinde getirdikleri vergi gelirlerini kendi bölgelerine çekebilmek için birbirleriyle yarışıyor. Bu rekabeti mümkün kılan temel unsur ise İsviçre'nin oldukça merkeziyetsiz federal sistemi. Kantonlar vergilendirme konusunda geniş yetkilere sahipken, belediyeler de kendi vergi oranlarını belirleyebiliyor.

Sonuç olarak bir şirket ya da vergi mükellefi, ülke sınırlarını terk etmeden daha avantajlı bir vergi bölgesine taşınabiliyor.

Kantonlar arasında oran farkı büyüyor

İsviçre'deki vergi rekabetinin boyutu, kurumlar vergisi oranlarında açıkça görülüyor. Bu yıl Lucerne, yüzde 11,66'lık oranla Zug'u geride bırakarak şirketler açısından en düşük kurumlar vergisi yüküne sahip kanton oldu. Zug'da oran yüzde 11,71 seviyesinde bulunuyor. Diğer kantonlarda ise oranlar daha yüksek. Zürih'te yaklaşık yüzde 19, Cenevre'de ise yüzde 14 seviyesinde kurumlar vergisi uygulanıyor.

Varlıklı bireyler açısından da benzer bir tablo ortaya çıkıyor. Zug'da en yüksek kişisel gelir vergisi oranı yaklaşık yüzde 22 iken Cenevre'de bu oran yüzde 40'ın üzerine çıkıyor.

Zürih'in komşusu Schwyz de düşük kişisel vergi oranları sayesinde yüksek gelirli kişilerin tercih ettiği kantonlardan biri haline geldi.

Şirketlerin adresleri değişiyor

Vergi farklarının şirketlerin yer seçimlerinde de etkisi görülüyor. Vontobel, genel merkezini ve 1.500'den fazla çalışanını 2030'dan itibaren Zürih'ten Zug kantonundaki Baar'da kurulacak yeni kampüse taşımayı planlıyor. Bankanın yaklaşık 300 müşteri ilişkileri çalışanı ise Zürih'te kalacak. Ancak şirket, taşınma kararının arkasındaki nedenin vergi olmadığını belirtiyor. Vontobel'e göre Zürih'te farklı binalara dağılmış çalışanları tek bir merkezde toplamak için daha geniş bir alana ihtiyaç duyuluyor. Baar'ın ise modern bir kampüs, ulaşım bağlantıları ve büyüme imkânı sunduğu ifade ediliyor.

Denetim ve test şirketi SGS de uzun yıllar genel merkezinin bulunduğu Cenevre'den Baar'a taşınma sürecini bu yıl tamamladı. Şirket, teşvikler de hesaba katıldığında Zug'a taşınmanın finansal avantajının Cenevre'de başka bir ofise geçmeye kıyasla iki kat fazla olduğunu açıkladı.

Gerçek ikamet yeri bile araştırılıyor

İsviçre'deki vergi rekabeti yalnızca şirketlerin adres değişiklikleriyle sınırlı değil. Kantonlar arasında vergi mükelleflerini çekme yarışı, bazı durumlarda kişinin gerçekten nerede yaşadığının tespit edilmesine kadar uzanıyor. Gerçek ikamet yerinin belirlenmesi için su faturaları, market alışverişleri ve hatta tuvalet kâğıdı alımları gibi gündelik harcamaların incelendiği davalar bulunuyor. Bunun nedeni, daha düşük vergi oranına sahip bir kantona yalnızca kâğıt üzerinde taşınarak vergi avantajından yararlanılmasının önüne geçilmek istenmesi.

Zug ile Zürih arasında dikkat çeken rekabet

Vergi rekabetinin en belirgin örneklerinden biri Zug ile Zürih arasında yaşanıyor. Zug Maliye Direktörü Heinz Tännler, Zürih gibi sol yönetimlerin bulunduğu kentlerin Zug'a gelen vergi mükelleflerini uzaklaştırdığını savundu. Tännler, bu kentleri aynı zamanda Zug'un ekonomik tanıtımına katkı sağlayan aktörler olarak nitelendirdi. Zürih Maliye Direktörü Daniel Leupi ise son 10 yılda kentin en büyük 50 kurumlar vergisi mükellefi arasında yalnızca bir şirketin daha düşük vergili bir kantona taşındığını belirtti.

Leupi, Zürih'in kanton kâr vergisi oranını yüzde 7'den yüzde 6'ya çekmesinin kent bütçesine yaklaşık 150 milyon İsviçre frangı maliyet getireceğini hesaplıyor. Bu kaybın telafi edilmesi için yaklaşık 75 bin kişinin istihdam edilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Cenevre de vergi politikasını değiştiriyor

Vergi rekabetinde yalnızca düşük oranlı kantonlar avantaj sağlamaya çalışmıyor. Cenevre de şirketler ve bireyler açısından vergi yükünü azaltan adımlar attı. Cenevre'deki seçmenler 2019 yılında birçok şirket için kurumlar vergisi oranlarını önemli ölçüde düşüren reformu onayladı. 2024'te ise kişisel gelir vergisinde indirim yapılmasına yönelik düzenlemeye destek verdi. Yatırım şirketi Millennium Management da Cenevre'deki faaliyetlerini genişletme seçeneğini değerlendirirken kanton yönetimiyle vergi anlaşması konusunda görüşmeler yürütüyor.

Kanton değiştirmek ülke değiştirmek anlamına gelmiyor

İsviçre'deki sistemin şirketler açısından önemli özelliklerinden biri, daha düşük vergi oranına ulaşmak için ülke değiştirmeye gerek olmaması. Örneğin Baar, Zürih'e trenle 20 dakikadan biraz daha uzun bir mesafede bulunuyor. Bu durum şirketlerin ve çalışanların aynı ekonomik bölge içerisinde kalırken kanton değiştirmesine olanak sağlıyor.

İsviçreli bir iş dünyası yöneticisinin değerlendirmesine göre komşu bölgelerden daha iyi olmaya çalışmak, ülkenin federalist sisteminin doğal işleyişinin bir parçası. Böylece kantonlar arasındaki rekabet, şirketlerin ve yüksek gelirli kişilerin ülke dışına çıkmasını gerektirmeden ekonomik avantajların yeniden dağıtılmasına yol açıyor.