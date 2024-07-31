Bir ülke daha Lübnan'daki vatandaşlarına çağrıda bulundu: Derhal terk edin

Umman, vatandaşlarına Lübnan'a seyahat uyarısında bulunarak, ülkeyi derhal terk etmelerini istedi.

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lübnan başta olmak üzere bölgede yaşanan son gelişmeler göz önünde bulundurularak, Lübnan'a seyahat etmenin teşvik edilmediği belirtildi.

Açıklamada, Lübnan'da bulunan tüm Umman vatandaşlarının derhal ülkeyi terk etmeleri gerektiği ifade edildi.

Lübnan-İsrail geriliminin tırmanmasının ardından Almanya'da iki kez çağrıda bulunarak vatandaşlarının Lübnan'ı terk etmelerini istemişti.

Beyrut saldırıs

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney bölgesinde Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'nde bir binaya 30 Temmuz'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda 2 çocuk ve 1 kadın hayatını kaybetmiş, 74 kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusu, söz konusu saldırıda Hizbullah’ın komutanlarından Fuad Şükür’ü öldürdüğünü duyurmuştu.

Mecdel Şems saldırısı

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına 27 Temmuz'da roket isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

İsrail ordusu, saldırıdan Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklarken, Hizbullah ise saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırının ardından "Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadesini kullanmıştı. İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyine hava saldırısı düzenlemiş, daha sonra da Beyrut’ta meydana gelen patlamaların arkasında olduğunu açıklamıştı.