Bir zamanlar dünyanın en gizli uçaklarından biriydi: Hayalet F-117 gün yüzüne çıkıyor

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41 yıllık hayalet uçak gün ışığına çıkıyor

“The Overachiever” (Aşırı Başarılı) adıyla bilinen ve 85-0818 kuyruk numarasını taşıyan F-117, 2008'de muharebe görevlerinden çekilen filonun bir parçasıydı. Yaklaşık 41 yıllık uçak, çok yüzlü gövde tasarımı ve radar emici yüzeyi sayesinde radar sistemleri tarafından tespit edilmesini zorlaştıracak şekilde geliştirildi.

F-117, operasyonel hizmete giren ilk hayalet uçak olarak tanımlanıyor. Uçak, özellikle radar görünürlüğünü azaltan teknolojisiyle askeri havacılık tarihinde önemli bir yere sahip.

Dört çatışmada görev yaptı

F-117'ler, farklı çatışmalarda gizli operasyonlarda kullanıldı. Uçaklardan biri 1999'da Sırbistan üzerinde düşürüldü. Washington Post'ta yer alan habere göre Smithsonian'da sergilenecek “The Overachiever” modelinde ise kurşun deliği bulunmuyor.

Eski Hava Kuvvetleri pilotu Matt Byrd, 1991'deki Çöl Fırtınası Operasyonu sırasında F-117'lerle 44 gece görevi gerçekleştirdiğini ve bunların bazılarında sergiye hazırlanan uçağı kullandığını anlattı.

Byrd, Bağdat üzerindeki görevlerden birinde yoğun uçaksavar ateşinin içinden geçtiklerini, başka bir görevde ise kendisine yönelen iki füzenin hedefi ıskaladığını söyledi. Pilota göre radar sistemleri uçağı tespit edememişti.

Gizli bilgileri korumak için değiştirildi

Uçağın halka açık sergiye hazırlanması sırasında, gizli askeri bilgilerin korunması amacıyla bazı değişiklikler yapıldı. F-117 silahsızlandırılırken radar emici kaplaması çıkarıldı ve kanatlarının bazı bölümleri değiştirildi.

Lockheed Martin'in Skunk Works tesisindeki uzmanlar, uçağı mümkün olduğunca özgün görünümüne yakın hale getirmek için çalıştı. Restorasyon sürecinde uçağın tarihi özelliklerinin korunmasına özen gösterildi.

Kanatları söküldü, kargo uçağıyla taşındı

Uçağın müze yolculuğu da özel bir operasyonla gerçekleştirildi. Kanatları ve kuyruk bölümleri sökülen F-117, California'daki Palmdale'den Dulles Havalimanı'na bir Hava Kuvvetleri kargo uçağıyla taşındı.

Smithsonian'ın restorasyon hangarının dışına çıkarılan uçağın kanatları, Lockheed Martin teknisyenleri tarafından yeniden monte edildi. Montaj sırasında kanat bağlantı cıvataları belirli bir sırayla sıkıldı.

Bir dönem gizlilik içinde görev yapan ve radar sistemlerini aşmak üzere tasarlanan F-117 Nighthawk, sergiye hazırlanmasının ardından askeri havacılık meraklılarının yakından görebileceği uçaklar arasına katılacak.