"Bırakın yok etsinler" sözü ortalığı karıştırdı: California Valisi'nden Trump'a "akıl sağlığı" salvosu
ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’ın Los Angeles ve San Diego kentlerini hedef alabileceği bir senaryoyu "ödenmesi gereken çok küçük bir bedel" şeklinde nitelendirmesi üzerine California Valisi Gavin Newsom sert bir açıklama yaparak Trump’ın akıl sağlığının yerinde olmadığını savundu.
Nebraska eyaletinde gerçekleştirdiği konuşmada gündemi değerlendiren ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri adımlarıyla başlayan sürecin ülkeye yansımalarına değindi. Amerikan kamuoyunun artan fiyatları "ulusal ve küresel güvenliği temin etmenin" bir bedeli olarak görmesi gerektiğini ileri sürdü. Çatışmaların büyük oranda tamamlandığını ancak bir süre daha devam edebileceğini kaydeden Trump, konuşmasının devamında İran’ın ABD kentlerini hedef alma ihtimalini değerlendirdi. Trump, "Bırakın Los Angeles’ı yok etsinler. San Diego’yu yok etsinler. Bu ödenmesi gereken çok küçük bir bedel" şeklinde konuştu.
Vali Newsom'dan sosyal medyada çok sert tepki
Trump’ın basına yansıyan sözleri üzerine söz konusu şehirlerin bağlı bulunduğu California eyaletinin Valisi Gavin Newsom, sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşımda bulunarak tepkisini dile getirdi.
California Valisi Trump'ı sert sözlerle eleştirdi
Vali Newsom açıklamasında, "Donald Trump, California’yı işgal etmeleri için Ulusal Muhafızları ve Deniz Piyadelerini gönderdikten sonra şimdi de yabancı düşmanlarımızın Los Angeles ve San Diego’yu 'yok etmesi' gerektiğini söylüyor. Akıl sağlığı yerinde değil ve tehlikeli biri" ifadelerine yer verdi.