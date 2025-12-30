Birçok Avrupa kentinde tüm tren seferleri askıya alındı

Avrupa’nın önde gelen tren yolu işletmelerinden Eurostar, yaşanan teknik arızalar nedeniyle yolcularına seyahat planlarını ertelemeleri yönünde uyarıda bulundu.

Ulusal basında yer alan bilgilere göre şirket, yeni bir açıklama yapılıncaya kadar Paris, Londra, Amsterdam ve Brüksel arasında gerçekleştirilen tüm seferlerin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

Yolcuların seyahatlerini ileri bir tarihe ertelemeleri istendi

Öte yandan, Eurostar'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, Manş Denizi altındaki tünelde yaşanan elektrik tedariki sorunu ve Le Shuttle trenindeki teknik arıza nedeniyle yolcuların seyahatlerini ileri bir tarihe ertelemeleri istendi.

Bugün seyahat etmek için bileti olmayan yolculardan gara gelmemeleri istenen açıklamada, tren seferlerinde ciddi aksamalar ve son dakika iptallerinin yaşanabileceği belirtildi.

Açıklamada, seferlerle ilgili son dakika bilgilerinin Eurostar'ın internet sayfasında yer aldığı kaydedildi.