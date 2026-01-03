Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Yemenli taraflara sağduyu çağrısı

BAE resmi haber ajansı WAM’ın haberine göre, BAE, Yemenli taraflara sağduyulu davranma, itidal gösterme ve ülkede güvenlik ile istikrarın sağlanmasına özen gösterme çağrısında bulundu.

Bölgesel gerilim ve askeri hareketlilik

Yemen’in ve bölgenin güvenliği, istikrarı ve refahına verdiği önemi vurgulayan BAE, tırmanan gerilimin durdurulması, çatışma dili yerine diyaloğun esas alınması ve Yemenli taraflar arasındaki anlaşmazlıkların anlayış ve uzlaşı yoluyla, kalıcı siyasi çözümler temelinde ele alınması gerektiğini belirtti.

Açıklamada, ülke ve halkının çıkarlarını önceleyen, akılcı ve sorumlu bir yaklaşımın benimsenmesinin, inşa, istikrar ve kalkınmanın öncelik haline getirilmesinin önemine işaret edildi.

BAE, mevcut zorlukların aşılmasında en doğru yolun itidal ve diyalog olduğunu vurgulayarak, bunun Yemen’de ve bölgede istikrarın güçlenmesine ve halkların güvenlik ile refah beklentilerinin karşılanmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Yemen’de, BAE destekli Güney Geçiş Konseyi’ne (GGK) bağlı güçler aralık ayı başlarında ülkenin doğusundaki vilayetlerde askeri operasyonlarla sahadaki varlığını genişletti.

Yemen hükümeti de 30 Aralık’ta, ülkede askeri güç bulunduran BAE ile imzalanan ortak savunma anlaşmasını iptal ettiğini duyurdu.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, BAE’den gelen askeri araçları hedef aldı.

Riyad yönetimi ise Yemen hükümetinin talebi doğrultusunda BAE'den bu ülkedeki askerlerini 24 saat içinde çekme çağrısında bulundu.

2 Ocak'ta GGK'ye bağlı güçlerin geçen ay ele geçirdiği Hadramevt vilayetindeki askeri mevziler hava saldırılarıyla vuruldu.

Saldırıların Suudi Arabistan tarafından düzenlendiğini ileri süren GGK, "bağımsızlık için" iki yıllık geçiş süreci ilan etti.