Birleşik Krallık Başbakanı Starmer: Avrupa kendini ve değerlerini korumaya hazır olmalı

Konuşmasında NATO’nun 5. Maddesi’ne atıfta bulunan Starmer, “Müttefiklerimizin güvenliğine olan bağlılığımız değişmedi. Ancak artık Brexit öncesi Britanya yok, güvenliği tek başımıza sağlayamayız” dedi. Avrupa’nın yalnız izolasyon politikalarına yaslanmasının riskli olduğunu belirten Starmer, ortak savunmanın önemine dikkat çekti.

Değerlerin ve yaşam biçiminin korunması

Starmer, Avrupa halklarının değerlerini, demokratik kurumlarını ve yaşam biçimlerini dış tehditlere karşı korumak için hazırlıklı olmasının şart olduğunu söyledi. Sadece silahlanmanın değil, ekonomik dayanıklılık ve diplomatik koordinasyonun da güvenliğin temel unsurları olduğunu belirten Starmer, kıta genelinde iş birliği ve ortak stratejilerin kritik önem taşıdığını vurguladı.

Güvenlik algısında yeni dönem

Konferans kapsamında konuşan Starmer, Avrupa’nın karşı karşıya olduğu yeni tehditleri “sadece askeri saldırı değil, enerji kesintileri, siber saldırılar ve ekonomik şoklar” olarak tanımladı. Başbakan, bu tehditlere karşı proaktif önlemler alınmasının hem bireylerin güvenliği hem de toplumsal istikrar için şart olduğunu söyledi.

Starmer’in açıklamaları, Avrupa’da güvenlik politikalarının sadece savunma bütçesiyle sınırlı kalmaması gerektiğini, enerji ve altyapı güvenliği gibi alanların da stratejik öncelik olarak görülmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.