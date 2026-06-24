Birleşik Krallık’ta aşırı sıcak alarmı: Binden fazla okul kapatıldı

Birleşik Krallık, Avrupa’yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle yılın en sıcak günlerinden birini yaşamaya hazırlanıyor.

Meteoroloji Ofisi’nin (Met Office) İngiltere ve Galler’in bazı bölgeleri için yayımladığı kırmızı hava uyarısının yerel saatle 09.00’da devreye girdi. Uyarı, İngiltere’nin orta ve güney kesimleri ile Galler’in güneyini kapsarken, Perşembe günü 21.00’e kadar yürürlükte kalacak.

İngiltere’nin güneyinde bugün sıcaklıkların 39 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Binden fazla okul kapatıldı

Sıcak hava nedeniyle Galler ve İngiltere’nin güneyinde en az bin okul tamamen ya da kısmen kapatıldı. Met Office, kırmızı uyarı kapsamındaki bölgelerde ciddi sağlık sorunları ve yaşamı tehdit eden risklerin ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu. Ayrıca aşırı sıcakların, ısıya duyarlı sistem ve ekipmanlarda arıza riskini artırarak elektrik ve su gibi temel hizmetlerde kesintilere yol açabileceği belirtildi.

Demiryolu seferleri aksadı

Ulusal Demiryolu (National Rail), yolculara kırmızı uyarı kapsamındaki bölgelere zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri çağrısında bulundu. Birçok demiryolu işletmecisi ise aşırı sıcaklar nedeniyle seferlerinde değişikliğe giderken, kısa süreli gecikmeler ve iptaller yaşanabileceği uyarısını yaptı.

Fransa’da dün, kayıtlara geçen en sıcak Haziran günü yaşandı

Öte yandan Avrupa’daki devam eden sıcak hava dalgasının Çarşamba günü de sürmesi bekleniyor. Fransa’da, olağanüstü sıcak hava şartları nedeniyle yürürlüğe giren kırmızı sıcaklık alarmı bugün de devam ediyor. Fransa’da dün, kayıtlara geçen en sıcak Haziran günü yaşandı. Ortalama sıcaklık 29,8 derece olarak ölçüldü.

Sıcaklıkların Cuma günü Hollanda ve Belçika’da zirve yapması beklenirken, Almanya’da hafta sonu termometrelerin 40 dereceye kadar çıkması bekleniyor.