Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne sert mektup: İran’dan ABD’ye açık uyarı

İran’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Emir Said İravani, kaleme aldığı mektupla Washington yönetimine yönelik sert mesajlar verdi. İravani, ABD’den gelen “güç kullanma” yönündeki açıklamaların sürdüğünü vurgulayarak, bu yaklaşımın hem BM Antlaşması’na hem de uluslararası hukuka açıkça aykırı olduğunu ifade etti. Bu tutumun bölgeyi yeni bir kriz sarmalına sürükleyebileceği uyarısında bulundu.

Trump’ın açıklamaları ve saldırı riski

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarına da değinen İravani, söz konusu ifadelerin yalnızca siyasi söylem olarak görülemeyeceğini, gerçek bir saldırı ihtimalini barındırdığını kaydetti. Böyle bir senaryonun hayata geçmesi halinde bunun yalnızca bölgesel değil, küresel düzeyde barış ve güvenlik açısından ağır sonuçlar doğuracağını belirtti.

Tahran yönetiminin BM ilkelerine bağlı olduğunu vurgulayan İravani, nükleer dosya kapsamında ABD ile yürütülen temasların ciddiyet, iyi niyet ve yapıcılık temelinde sürdürüldüğünü aktardı. Ancak kalıcı ve dengeli bir sonuca ulaşılabilmesi için Washington’ın da aynı sorumluluk anlayışıyla hareket etmesi ve uluslararası hukuka saygı göstermesi gerektiğini dile getirdi.

İravani mektubunda, António Guterres ve Güvenlik Konseyi üyelerine de çağrıda bulundu. ABD’nin yasa dışı güç kullanma tehditlerine derhal son vermesi, BM Antlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi ve bölgesel ya da küresel ölçekte yeni bir askeri çatışmayı tetikleyebilecek adımlardan kaçınması gerektiğini belirtti.

Güvenlik Konseyi’nin bu tür tehditlerin olağanlaştırılmasına izin vermemesi gerektiğini savunan İravani, aksi halde uluslararası sistemde tehlikeli bir emsal oluşacağı uyarısını yaptı. Hukuka aykırı davranışların karşılıksız kalmasının, başka egemen devletlerin de benzer baskılarla karşı karşıya kalmasına zemin hazırlayabileceğini ifade etti.

İran’dan açık askeri karşılık mesajı

Öte yandan İravani, İran’a yönelik olası bir askeri saldırı durumunda Tahran’ın BM Antlaşması’nın 51. maddesi çerçevesinde meşru müdafaa hakkını kullanacağını açık şekilde ilan etti. Bu kapsamda verilecek yanıtın “kararlı ve orantılı” olacağını belirten İravani, bölgede İran’ın hasmı olarak görülen tüm üs, tesis ve varlıkların meşru hedef haline geleceğini kaydetti.

İravani, böyle bir çatışma ihtimalinde ortaya çıkabilecek öngörülemeyen ve kontrol edilemeyen sonuçların sorumluluğunun doğrudan ABD’ye ait olacağını da sözlerine ekledi.