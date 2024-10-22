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Birleşmiş Milletler: Türkiye, Rusya ve Ukrayna ile irtibattayız

Birleşmiş Milletler (BM), Karadeniz'de seyrüsefer serbestisinin sağlanması için Türkiye, Rusya ve Ukrayna ile irtibatın sürdüğünü açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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Birleşmiş Milletler: Türkiye, Rusya ve Ukrayna ile irtibattayız
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Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde, Ukrayna'daki gelişmeler ele alındı. Burada üye ülkeleri bilgilendiren BM Siyasi İşler Biriminde Avrupa, Orta Asya ve Amerika'dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca, Ukrayna'dan her gün sivil can kaybı ve sivil altyapıya saldırı haberi geldiğini kaydetti.

Savaşın en büyük etkisinin hala cephe hattındaki toplumlarda hissedildiğini belirten Jenca, diğer taraftan başkent Kiev'e yönelik saldırıların da sürdüğünü ifade etti.

Jenca, sadece eylül ayında 208 sivilin öldürüldüğünü, bunun bu yıl Ukrayna'daki en büyük sivil ölüme tekabül ettiğini söyledi.

Şubat 2022'den bu yana 11 bin 973 sivilin öldürüldüğünü, bunların 622'sinin çocuk olduğunu bildiren Jenca, 26 bine yakın sivilin yaralandığını söyledi.

Jenca, diğer taraftan Rusya'nın Karadeniz'de Ukrayna limanlarına da saldırdığını belirterek, "BM, Karadeniz'de seyrüsefer serbestisinin sağlanması için Türkiye, Rusya ve Ukrayna'yla irtibatı sürdürüyor." bilgisini paylaştı.

 "Savaş mahkumları işkenceye maruz kalıyor"

Ukrayna ve Rusya'daki savaş mahkumlarının işkenceye maruz kaldığını söyleyen Jenca, Ukraynalı savaş mahkumlarının yüzde 97'sinin, Rus savaş mahkumlarının da yarısının bunu dile getirdiğini ifade etti.

Jenca, Rusya ve Ukrayna'ya bu uygulamalara son verilmesi ve sorumluları cezanlandırmaları çağrısında bulundu.

Gelecek ay Rusya-Ukrayna Savaşı'nın, bininci gününü dolduracağına işaret eden Jenca, "Bu savaş çok büyük acı ve bölgesel istikrarsızlığa yol açarken, küresel bölünmüşlükleri tetikliyor." uyarısında bulundu.

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