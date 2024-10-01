Birleşmiş Milletler'den acil ateşkes çağrısı
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Orta Doğu'daki çatışmanın genişletilmesini kınadı ve acil ateşkes çağrısı yaptı.
AA
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.
"Orta Doğu'da çatışmanın genişletilmesini kınıyorum." ifadesini kullanan Genel Sekreter, bir gerginliğin diğerini takip ettiğini belirtti.
Guterres, "Buna artık bir son verilmesi lazım. Acil ateşkese ihtiyaç var." ifadesini kullandı.
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