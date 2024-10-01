  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Birleşmiş Milletler'den acil ateşkes çağrısı
Takip Et

Birleşmiş Milletler'den acil ateşkes çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Orta Doğu'daki çatışmanın genişletilmesini kınadı ve acil ateşkes çağrısı yaptı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Birleşmiş Milletler'den acil ateşkes çağrısı
Takip Et

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Orta Doğu'da çatışmanın genişletilmesini kınıyorum." ifadesini kullanan Genel Sekreter, bir gerginliğin diğerini takip ettiğini belirtti.

Guterres, "Buna artık bir son verilmesi lazım. Acil ateşkese ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan 'ayağa kalkmayan' vekillere: Partimizi gururlandıranları saygıyla selamlıyorumKılıçdaroğlu'ndan 'ayağa kalkmayan' vekillere: Partimizi gururlandıranları saygıyla selamlıyorumGündem

 

İsrail'den çarpıcı açıklama: Bu gece Orta Doğu'da güçlü saldırı düzenleyeceğizİsrail'den çarpıcı açıklama: Bu gece Orta Doğu'da güçlü saldırı düzenleyeceğizDünya

 

Dünya
Hamaney'den saldırı sonrası açıklama: Siyonist rejimin çürüyen cesedine daha ağır darbeler vurulacak
Hamaney'den saldırı sonrası açıklama: Siyonist rejimin çürüyen cesedine daha ağır darbeler vurulacak
İsrail'in Stockholm Büyükelçiliği'nin önünde silah sesi! Ekipler harekete geçti
İsrail'in Stockholm Büyükelçiliği'nin önünde silah sesi! Ekipler harekete geçti
İsrail'den çarpıcı açıklama: Bu gece Orta Doğu'da güçlü saldırı düzenleyeceğiz
İsrail'den çarpıcı açıklama: Bu gece Orta Doğu'da güçlü saldırı düzenleyeceğiz
İran Devrim Muhafızları: İsrail karşılık verirse daha ağır saldıracağız
İran Devrim Muhafızları: İsrail karşılık verirse daha ağır saldıracağız
İran düğmeye bastı: İsrail'e onlarca füze ateşlendi!
İsrail'e onlarca füze ateşlendi!
İsrail’in başkenti Tel Aviv'deki saldırıda 8 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
Tel Aviv'deki saldırıda 8 kişi öldü, çok sayıda yaralı var