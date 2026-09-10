Bitki çayı faciası: 24 kişi yaşamını yitirdi

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Nijerya’nın güneybatısındaki Ondo eyaletinde, yerel üretim olan bir “bitkisel içeceği” tüketen çok sayıda kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayda 24 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, yetkililer soruşturma başlattı. Benzer ürünlerin satış ve tüketimine ise soruşturma tamamlanana kadar geçici olarak ara verildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre olay, Ondo eyaletine bağlı Araromi Obu ve Odigbo kentlerinde meydana geldi. Yerel olarak hazırlanan "bitkisel içeceği" tüketen çok sayıda kişinin bir süre sonra rahatsızlandığı belirtildi.

Zehirlenme şüphesi bulunan kişiler, çevredeki sağlık kuruluşlarına götürülerek tedavi altına alındı. Ancak içeceği tükettiği belirtilen 24 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Olayın ardından bölgedeki sağlık kuruluşlarında hareketlilik yaşanırken, yetkililer yaşanan ölümlerin kesin nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Bitkisel içeceklerin satışı yasaklandı

Bölge yetkilileri, ölümlerin nedenine ilişkin kesin bir sonuca henüz ulaşılamaması nedeniyle önlem aldı. Bu kapsamda kentlerde yerel olarak üretilen benzer "bitkisel içeceklerin" satışının ve tüketiminin geçici olarak yasaklandığı bildirildi.

Yetkililer, soruşturmanın sonuçlanmasına kadar söz konusu ürünlerle ilgili dikkatli olunması gerektiğine işaret etti. İçeceklerin içeriğinde hangi maddelerin bulunduğunun ve ölümlere neyin yol açtığının yapılacak incelemelerin ardından netleşmesi bekleniyor.

Ondo Polis Komiseri Felix Ohagwu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ohagwu, incelemelerin eyalet hükümeti, Sağlık Bakanlığı ve bölgedeki sağlık yetkilileriyle koordinasyon içinde yürütüldüğünü belirtti.

Şüpheli ölümlerle ilgili soruşturma sürüyor

Soruşturma kapsamında söz konusu içeceklerin üretim koşulları, içerikleri ve tüketim sonrasında ortaya çıkan sağlık sorunlarının incelenmesi bekleniyor. Yetkililer, ölümlerin kesin sebebinin yapılacak çalışmalar sonucunda ortaya çıkacağını bildirdi.

Nijerya'da büyük üzüntüye neden olan olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtilirken, hayatını kaybeden kişilerin ölüm nedenlerinin kesinleşmesi için sağlık ekiplerinin çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.