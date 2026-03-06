BlackRock para çekme işlemlerine sınırlama getirdi

İngiliz Financial Times (FT) gazetesinin haberinde, yatırımcılara gönderilen bir mektuba göre, BlackRock'ın 26 milyar dolarlık HPS kurumsal kredilendirme fonunun ilk çeyrekte geri ödeme taleplerinin yüzde 54'ünü onayladığı aktarıldı.

Fonun bu çeyrekte 1,2 milyar dolarlık para çekme talebi aldığı, bunun da net varlık değerinin yaklaşık yüzde 9,3'üne denk geldiği belirtilen haberde, "HPS, yatırımcılara üç aylık geri ödeme kapsamında 620 milyon dolar ödeyeceğini ve bu miktarın, varlık yöneticisinin daha fazla para çıkışını kısıtlamasına olanak tanıyan yüzde 5'lik eşiğe ulaştığını bildirdi." ifadesine yer verildi.

Haberde, para çekme işlemlerinin yüzde 5 ile sınırlandırılması kararının, yarı likit özel kredi fonlarından çıkışların arttığı bir dönemde sektör tarafından yakından takip edileceği vurgulandı.

HPS'nin yatırımcılara, getirilen sınırın fonun geçmiş performansının temelini oluşturduğunu bildirdiği aktarılan haberde, bu sınır olmadan yatırımcı sermayesi ile yatırım yapılan özel kredilerin vadesi arasında yapısal bir uyumsuzluğun ortaya çıkacağını belirttiği ifade edildi.

Kurumsal kredi piyasalarına dair soru işaretleri ortaya çıktı

Haberde, yatırımcıların fonlardan çekilmeye başlamasında geçen yıl iki otomobil parçası tedarikçisinin iflasının etkili olduğuna işaret edilerek, bu gelişmenin kurumsal kredi piyasalarına dair soru işaretlerini ortaya çıkardığı belirtildi.

Geçen ay varlık yönetim şirketi Blue Owl Capital'in fonlarından birinde para çekme işlemlerini durduğu anımsatılan haberde, hafta başında da Blackstone'un 82 milyar dolarlık fonu için aldığı tüm çekilme taleplerini karşılamayı kabul ettiği aktarıldı.

Haberde, birçok fonun yüzde 5'in üzerindeki çekilme taleplerini karşılamayı kabul ettiğine değinilerek, yöneticilerin çıkışları sınırlamama kararının yatırımcı kaygılarını azaltacağını umduğu kaydedildi.

BlackRock'ın hisseleri düştü

Söz konusu haber sonrasında BlackRock'ın New York Borsası'nda işlem gören hisseleri, yüzde 7'ye yakın değer kaybetti.

Bu düşüşte, beklenenden kötü gelen ABD istihdam verileri ile küresel jeopolitik gerilimler de etkili oldu.