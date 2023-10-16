  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Dünya
  3. Blinken, İsrail'e geri döndü
Takip Et

Blinken, İsrail'e geri döndü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'den ayrılarak çıktığı bölge turunun ardından yeniden bu ülkeye döndü.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Blinken, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile buluştuğu bir fotoğrafı paylaştı.

ABD Dışişleri Bakanı, "Netanyahu ile görüşmek için İsrail'e geri geldim. İsrail'in kendini savunması ve vatandaşlarını Hamas teröründen korumasına ABD'nin desteğini tartıştık." ifadesini kullandı.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplar ile İsrail'in 7 Ekim'de başlayan son çatışmalarının ardından, 12 Ekim'de İsrail'e gelen Blinken, bölgede yürüttüğü mekik diplomasisinde bu ülkenin ardından Ürdün, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ı ziyaret etmişti.

İsrail'den sivillere baskı durumu trajediye çevirir

İsrail Haberleri

İsrail'den sivillere baskı durumu trajediye çevirir
İngiltere, İsrail'e destek için bölgeye savaş gemilerini gönderiyor

Filistin Haberleri

İngiltere, İsrail'e destek için bölgeye savaş gemilerini gönderiyor
Bu konularda ilginizi çekebilir
İsrail filistin