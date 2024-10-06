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Blinken: Lübnan'a 157 milyon dolarlık insani yardım yapılacak

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Lübnan'a 157 milyon dolarlık insani yardım yapılacağını açıkladı.

Haber Merkezi
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Blinken: Lübnan'a 157 milyon dolarlık insani yardım yapılacak
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İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları Ortadoğu'da yeni bir insani krize yol açarken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bölgeye yönelik yardım konusunda açıklama yaptı. Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Lübnan ve bölgedeki çatışmalardan etkilenen insanlar için yaklaşık 157 milyon dolarlık insani yardım sağlayacağını belirtti.

Blinken, açıklamasında “Amerikan halkının hayat kurtaran bu yardımı, Dışişleri Bakanlığı'nın Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu aracılığıyla hemen kullanıma sunulan yaklaşık 82 milyon dolar ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID) İnsani Yardım Bürosu tarafından sağlanan 75 milyon doları içermektedir” sözlerini kullandı.

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