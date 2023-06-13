Blinken: Türkiye endişelerini dile getirebilir

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İtalyan mevkidaşı Antonio Tajani ile Washington'da basın toplantısı düzenledi. İsveç'in PKK terör örgütüyle bağlantısını ilan eden bir kişiyi Türkiye'ye iade etmesinin Türkiye'nin NATO'ya katılımın yolunu açması için yeterli olup olmayacağına dair bir soruya yanıt olarak Blinken, "Tarihi açıdan bakıldığında Finlandiya ve İsveç'in üyelik süreçleri çok çok hızlı gelişti." değerlendirmesinde bulundu.



İki ülkenin de NATO'nun uzun süredir ortakları olmaları, AB üyelikleri ve Rusya'nın Avrupa güvenliğine yönelik tehdidi nedeniyle bu sürecin hızlı olmasının normal olduğunu kaydeden Blinken, "Ancak bu süreç çerçevesinde NATO üyesi ülkelerin endişelerini dile getirmesi de normal. Bu, özellikle saldırıya uğrayan üyelere diğerlerinin destek vermesi anlamına gelen NATO'nun 5. maddesi açısından önem taşıyor. Bu süreç işledi ve Türkiye sahip olduğu bazı endişeleri dile getirebildi" şeklinde konuştu.



Finlandiya ve İsveç'in de Türkiye'nin endişelerini gidermek için gerekli adımları attığını söyleyen Blinken, "Diğer NATO müttefikleri ve ABD artık İsveç'in resmi olarak NATO'ya katılması gerektiği görüşünde. Beklentimiz bunun Temmuz ayındaki NATO Zirvesi'nde gerçekleşebileceği yönünde" diye konuştu. Blinken, Türkiye, İsveç ve NATO arasında bu hafta bir toplantı gerçekleştirilmesinin beklendiğini de sözlerine ekledi.



İtalya Dışişleri Bakanı Tajani de ülkesinin İsveç'in NATO üyeliğini desteklediğini belirterek, "Gelecek ay yapılacak NATO Vilnius Zirvesi'nde bunu gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" dedi.