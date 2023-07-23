Blinken: Ukrayna'nın F-16'ları kullanması aylar alabilir

CNN televizyonuna verdiği röportajda Blinken, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili Moskova'nın daha önce elde etmeye çalıştığı hedefler bakımından savaşı "çoktan kaybettiğini" savundu.

Blinken, "Hedef, Ukrayna'yı haritadan silmek, bağımsızlığını, egemenliğini yok etmek, Rusya'nın bünyesine katmaktı. Bu uzun zaman önce başarısız oldu." şeklinde konuştu.

Ukrayna'nın, Rusya tarafından ilk zamanlarda işgal edilen topraklarının yüzde 50'sini geri aldığını belirten Blinken, Ukrayna'nın karşı operasyonunun hala erken dönemleri olduğunu ve bu sürecin zorlu geçeceği, savaşın birkaç ay daha sürebileceği tahmininde bulundu.

Blinken, Ukrayna'ya F-16'ların gönderilmesiyle ilgili, meselenin sadece ekipman değil, eğitim ve bu malzemeleri kullanma kabiliyeti olduğunu ifade etti.

Bu sürecin de zaman aldığına işaret eden Blinken, F-16'larla ilgili ilerleme konusunda yarın karar verilse dahi Ukraynalı pilotların uçakları savaşta kullanmalarının aylar alacağını vurguladı.

Blinken, Ukraynalıların F-16'ları alacaklarına inandığını ancak F-16'ları aldıklarında uygun şekilde eğitilmiş, uçakların kontrolünü yapabilecek ve akıllıca kullanabilecek durumda olduklarından emin olmak gerektiğini vurguladı.