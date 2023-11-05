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Blinken’dan Irak’a sürpriz ziyaret

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) ardından bir sürpriz ziyarette Irak’a düzenledi.

Haber Merkezi
İHA
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Blinken’dan Irak’a sürpriz ziyaret
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Blinken, Ortadoğu turu çerçevesinde İsrail ve Ürdün ziyaretlerinin ardından sürpriz ziyaretlerine devam ediyor. Türkiye’yi ziyaret etmesi beklenen Blinken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) ardından sürpriz bir şekilde Irak’a geldi. Bağdat’ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile bir araya geldi.

Bağdat Uluslararası Havaalanı'na inen Blinken’ın çelik yelek giydiği ve askeri helikopterle Yeşil Bölge'ye gittiği aktarıldı. Sudani ile görüşmesi öncesi Bliken’ın ABD’nin Irak büyükelçisinden ABD askerlerinin bulunduğu askeri üslere yönelik saldırılar hakkında bilgi aldığı ifade edildi. Blinken’ın Irak’ın ardından Türkiye’yi ziyaret etmesi bekleniyor.

Blinken ayrıca, İsrail ve Ürdün’ün ardından programında son dakika değişiklik yaparak Filistin’in başkenti Ramallah’ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmüştü.

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