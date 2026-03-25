Bloomberg: İran ateşkese yanaşmıyor

Fars Haber Ajansı'na dayandırılarak Bloomberg’de yer alan habere göre, İran, ABD yönetiminin son dönemde ateşkes çabalarını artırdığını ancak mevcut durum altında ateşkes ya da müzakere sürecinin mantıklı görülmediğini ifade etti.

İran, şu ana dek ABD ile müzakereleri resmi kaynaklar üzerinden kabul etmedi. Trump ise İran tarafı ile iyi giden bir müzakere süreci olduğu konusunda ısrarını sürdürüyor.

Fars'ın haberine yönelik de şu ana dek resmi bir doğrulama ya da yalanlama gelmedi.

Piyasalar hareketlendi

Haberin piyasalarda duyulmasıyla düşüşte olan petrolde kayıpların azaldığı, altında da düşüş görüldü.

İran'ın ateşkes değil savaşın bitmesine yönelik isteklerinin olduğu iddiası piyasalara düştüğünde Brent petrolü 94,2 dolar seviyelerinden 96,6 dolar seviyelerine çıkarken, ons altın da 4578 dolardan 4524 dolara kadar geriledi. Şu sıralarda ons altın 4548 dolar, Brent petrol de 95,4 dolar seviyelerinde işlem görüyor.