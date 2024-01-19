Bloomberg: Kızıldeniz krizi gıda fiyatlarını artırabilir

Kızıldeniz'deki kaos, kahveden meyveye kadar birçok ürünün sevkiyatını aksatmaya başladı. Gıda maddeleri yüklü gemiler, daha uzun ve daha maliyetli bir rota olan Afrika'yı dolaşarak Kızıldeniz’deki Husi saldırılarından kaçınmaya çalışıyor. Ancak gaz ve petrol gibi malların aksine bu durum çabuk bozulan gıdaların satılamaz hale gelmesi riskini taşıyor.

Gıda sektörü nakliye sorunu nedeniyle diken üstünde. İtalyan ihracatçılar, kivi ve turunçgillerin nakliye sırasında bozulmasından korkuyor. Çin zencefil fiyatını artırıyor ve Afrika’dan gelen bazı kahve nakliyatları erteleniyor. Tahıl gemileri Süveyş Kanalı'na yönlendirildi ve Ortadoğu'ya giden hayvan nakliye gemisi rotasını değiştirdi.

Denizlerde yükselen ateş dünya ekonomisini yakar

Kızıldeniz’deki etki şu ana kadar sınırlı olsa da, gıda tedarik zincirlerinin ne kadar kırılgan olabileceğini hatırlatıyor. Nakliye kesintileri daha da kötüleşirse düşmekte olan gıda enflasyonunu sekteye uğratabilir.

AB'nin tarımsal gıda ithalat ve ihracatının yaklaşık 70 milyar Euro'su Kızıldeniz’deki krizden etkilenebilir

Hindistan'ın önde gelen üzüm ihracatçılarından biri olan Euro Fruits'in genel müdürü Nitin Agrawal, "Burada herkes kaybeden" dedi. Şirket genellikle Avrupa'ya Kızıldeniz üzerinden sevkiyat yapıyor ancak artık maliyeti 4, sevkiyat süresini ise 2 katına çıkarak bir rota kullanıyor. Agrawal, bunun üzüm kalitesinin düşeceği anlamına geldiğini ve çoğu Avrupalı ithalatçının Hint üzümlerini yüksek fiyattan aldığını ve bunun da onları tüketiciler için daha pahalı hale getireceğini söyledi. Avrupalı dernek Freshfel'e göre, Avrupa Birliği genel olarak sofralık üzümlerinin yaklaşık yedide birini Hindistan’dan alıyor.

Gıdaların tazeliğine zarar vereceğinden korkuluyor

Confagricoltura çiftlik grubu başkanı Massimiliano Giansanti, Asya'ya yaklaşık 4,4 milyar dolarlık tarımsal ürün satan İtalyan ihracatçıların, Afrika'yı dolaşan yeni rotalarının ürünlerin tazeliğine zarar vereceğinden ve narenciyenin maliyetlerini artıracağından endişe duyduklarını söyledi.

All India Manda ve Koyun Eti İhracatçıları Birliği sözcüsü Fauzan Alavi, etin de benzer endişelerle karşı karşıya olduğunu ve Hindistan'ın Kuzey Afrika gibi bölgelere giden manda eti sevkiyatlarında gecikmelerle boğuştuğunu söyledi. Bu aynı zamanda daha yüksek nakliye maliyetlerini telafi etmek için fiyatlarını düşürmek zorunda kalabilecek çiftçiler için de zorlu bir durum.

İngiltere'de gıda enflasyonu uyarısı

Birleşik Krallık perakende devi Tesco Plc, nakliye kesintilerinin bazı mallarda enflasyona yol açabileceği konusunda uyardı ve J Sainsbury Plc, gecikmelerle başa çıkmak için hükümetle birlikte çalışıyor. Doğu Londra'daki New Spitalfields Market'te taze zencefil fiyatları aralık ayından bu yana üçte birinden fazla arttı. Genellikle Çin'den tedarik sağlayan toptancı Amer Superfresh Ltd.'den Muhammed Patel, tedarikçilerin daha uzun yolculukları hesaba katarak maliyetleri artırdığını söyledi.

Vietnam Kahve Kakao Derneği'ne göre, çabuk bozulan gıdalar genellikle kaplarda taşınırken, bazı şirketler kahve nakliyesi için toplu taşıyıcılara geçiş yapıyor. Bu, malzemelerin liman gibi yerlerde taşınmasını zorlaştırabilir ve onları hava koşullarından kaynaklanan hasarlara karşı daha açık hale getirebilir.