Bloomberg: NATO, İran tehdidine karşı Türkiye'deki Patriot sayısını artırabilir

Bloomberg'e konuşan kaynaklara göre NATO, İran'dan gelebilecek tehditlere karşı Türkiye'deki balistik füze savunma kapasitesini daha da güçlendirmeyi değerlendiriyor.

Askeri ittifak, Orta Doğu'dan fırlatılan füzeleri izlemek amacıyla kullanılan erken uyarı radarını korumak için Türkiye'nin doğusunda savunma sistemi konuşlandırmıştı. Kaynaklardan biri, ittifakın Amerikan askerlerinin bulunduğu bir hava üssünü güçlendirmek amacıyla ek bir Patriot füze savunma sistemi göndermeyi değerlendirdiğini söyledi.

Olası takviyenin, NATO'nun İran'dan fırlatılan füzeleri önlemesinin ardından gündeme geldiği belirtildi. Kaynaklar, söz konusu füze saldırılarının ittifakın karşılık verme kapasitesini test ettiğini de ifade etti.

Kaynaklara göre, İran'a en yakın erken uyarı sistemlerinden biri olan Türkiye'nin doğusunda Kürecik'te bulunan ABD AN/TPY-2 radarı, fırlatılan füzelerden en az birinin ana hedefi oldu.

Bloomberg'e konuşan üst düzey bir askeri yetkili, NATO'nun tehditlere karşı uyum sağlamayı sürdüreceğini belirtti. İran'ın savaşın başlangıcından bu yana ABD'nin erken uyarı sistemlerini zayıflatmaya çalıştığı ifade edildi. Bu çabalar arasında, Körfez'deki ABD füze savunma bataryalarını yönlendirmek için kullanılan önemli bir sensör olan Ürdün'deki benzer bir AN/TPY-2 radarını hedef alan saldırı da yer aldı.

Bir diğer potansiyel hedefin ise Türkiye'nin güneyinde bulunan ve yüzlerce ABD personeli dahil NATO güçlerine ev sahipliği yapan İncirlik Hava Üssü olduğu belirtildi.

Kaynaklardan biri, ittifakın İncirlik'te konuşlu İspanyol yapımı PAC-2 önleme sisteminin bulunduğu üsse bir PAC-3 bataryası yerleştirmeyi değerlendirdiğini söyledi. PAC-2 sistemlerinin uçaklara ve seyir füzelerine karşı kullanılmak üzere tasarlandığı, ancak balistik füzeleri önleme kabiliyetinin sınırlı olabileceği ifade edildi.

NATO'nun Doğu Akdeniz'deki hava ve füze savunma varlıklarının 4 Mart'tan bu yana İran'dan fırlatılan üç füzeyi önlediği bildirildi.