Bloomberg: Trump, istihdam verilerini erken paylaştı

Bloomberg ‘in haberine göre, ABD Başkan Donald Trump, perşembe akşamı sosyal medyada henüz yayımlanmamış aralık ayı istihdam verilerine ait rakamları içeren bir grafik paylaştı.

Habere göre, "Ocak ayından bu yana" özel sektörde 654.000 istihdam artışı olduğunu gösteren grafik, Trump'ın sosyal medya uygulaması Truth Social'daki hesabında resmi açıklamadan yaklaşık 12 saat önce paylaşıldı.