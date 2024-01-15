Bloomberg: Türkiye yüksek getirili tahvillerle yatırımcıları cezbediyor

Türkiye'den Arjantin'e kadar yüksek getirili devlet tahvilleri, ekonomi yönetimi yetkililerin reform sözü vermesi, yeniden yapılandırma anlaşmalarının gerçekleşmesi ve temerrüt risklerinin azalmasıyla küresel yatırımcıların radarına girdi.

Bloomberg, uzman ekonomistlerin görüşlerine yer vererek derlediği haberinde, geçen yıl gelişmekte olan ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelerin tahvillerini portföyüne ekleyen uluslararası yatırımcılar, ortalama yüzde 18,5 gelir elde edince, söz konusu ülkelere yatırım iştahı arttı.

Riskli varlıklar iştahı artıracak

Morgan Stanley stratejisti Simon Waever'e göre ülkelerin eknomilerinin önde gelen yetkilileri yön değiştirmeyi tercih ettiği sürece, piyasa yeniden canlanacak.

Waever, müşterilerine gönderdiği bir notta Angola, Nijerya, Kenya ve El Salvador'un bu yıl yüzde 10 civarındaki getirilerle uluslararası tahvil piyasalarına girmek için başlıca adaylar olduğunu yazdı.

"Arjantin'in planı çok iddialı"

Yatırımcılar, Arjantin'de yüzde 211'in üzerinde seyreden enflasyondan ekonomiyi kurtarma sözü veren yeni devlet başkanı Javier Milei'nin yönetimini yakından takip ediyor. Güney Amerika ülkesi seçimlerin ardından tahvil sahiplerine 1,5 milyar dolarlık faiz ödemesi yaparaken, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yaklaşık 4,7 milyar dolarlık fonun kilidini açan bir anlaşma sağladı.

Grantham Mayo Van Otterloo & Co. şirketinde gelişmekte olan ülke borçları analisti olan Eamon Aghdasi, "Bu ülkede risk dengesi hala olumlu. İşler yolunda giderse Arjantin'de iyi bir performansın devam ettiğini görebileceğiz" dedi.

Eurizon Asset Management'ta gelişmekte olan piyasalar sabit gelir portföy yöneticisi Emanuele Del Monte'ye göre ise Milei'nin ekonomik ve mali vaatleri, seri temerrüde düşen ülke için bir dönüm noktası olabilir.

Del Monte, "Toplumun belli bir kesiminden tepki gelecek ve siyasi olarak bu tepkiyi karşılamak çok zor olacak. Plan çok iddialı ve bu ülkenin ekonomisinin yeniden canlanması için potansiyel olabilir" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'deki değişiklikler güvenilirlik getirdi"

Bloomberg'de yer alan analiz haberde Türkiye için de şu görüşlere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Wall Street bankacılarını hükümet görevlerine atayarak ortodoks politika yapımına doğru bir yol çizdi. Merkez Bankası'nın faiz oranlarını artırmaya başlaması, Londra'daki M&G Investments'ı Türkiye'ye yatırım yapmaya yönlendirdi.

Şirketin gelişmekte olan piyasalar borç başkanı Claudia Calich, "Geçen yılki seçimlerden sonra, ekonomi politikası açısından ve özellikle de Türkiye Merkez Bankası ile ilgili birkaç değişiklik yapıldı. Bu da epeyce yeni bir güvenilirlik getirdi" dedi.

J.P. Morgan verilerine göre, ülkenin dolar borcu geçen yıl yatırımcılara yüzde 18 kazanç sağladı. Cuma günü Moody's Investors Service, politikadaki kararlı değişiklikleri gerekçe göstererek, ülkenin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi.