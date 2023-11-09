Bloomberg yargı krizini yazdı: Çarpıcı 'yabancı sermaye' detayı

Türkiye dün akşam saatlerinde patlak veren yargı krizinin yansımalarını bugün yaşarken, dünya medyası da odağını Ankara’ya çevirmiş durumda. Merkezi Manhattan’da bulunan Bloomberg, “Türkiye anayasal krizle karşı karşıya” başlıklı bir habere imza attı.

Bloomberg, Anayasa Mahkemesi üyelerinin hukukun üstünlüğü ve çok ihtiyaç duyulan yabancı yatırım konusundaki kaygıları derinleştiren yargı birimleri arasındaki çatışmada yargılanabileceğini aktardı.

Yabancı sermayaye 'Buraya gelmeyin' demek

Bloomberg’ün haberinden dikkat çeken bölümler şöyle:

* Yargıçlar geçen ay, mayısta muhalefet milletvekili olarak Meclis’e seçilen Can Atalay'ın dokunulmazlığı olduğu için hapisten çıkarılması gerektiğine karar vermişlerdi. Ancak en üst temyiz mahkemesi çarşamba günü bu kararı reddetti, Anayasa Mahkemesi yargıçlarını anayasayı ihlal etmekle suçladı ve haklarında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

* Ekonomist Öner Günçavdı'ya göre; bu anlaşmazlık hükümetin uzun vadeli yabancı sermaye çekmesini zorlaştırıyor: "Evrensel hukuk değerleri bir kenara itiliyor ve bu da yabancı sermayeye buraya gelmeyin demek anlamına geliyor.”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in gelişmeyi “darbe girişimi” olarak nitelendirdiğini ve yurttaşlara çağrı yaptını aktaran Bloomberg, Türkiye Barolar Birliği’nin “Anayasal düzeni değiştirme teşebbüsü” açıklamasını yazdı.