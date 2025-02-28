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Blue Ghost uzay aracı Ay yüzeyini görüntüledi!

ABD merkezli özel havacılık şirketi Firefly Aerospace, Blue Ghost uzay aracının 100 kilometre yukarıdan Ay yüzeyini kaydettiği görüntüleri paylaştı.

Haber Merkezi
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Blue Ghost uzay aracı Ay yüzeyini görüntüledi!
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Merkezi ABD'nin Texas eyaletinde bulunan özel havacılık şirketi Firefly Aerospace, Blue Ghost uzay aracının 100 kilometre yukarıdan Ay'ın yüzeyini kaydettiği görüntüleri yayınladı.

Ay'ın Dünya tarafından görülemeyen uzak tarafı görüntülendi

Şirket, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı videolu paylaşımda, "Pencereden dışarı baktığınızda ve neredeyse eve varacağınızı anladığınızda hissettiğiniz o duygu" ifadelerini kullandı. Görüntüde Ay'ın Dünya tarafından görülemeyen uzak tarafı yer aldı.

2 Mart'ta Ay yüzeyine iniş yapacak

15 Ocak'ta SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatılan ve Ay yörüngesine 13 Şubat'ta giren uzay aracı, 2 Mart'ta Ay yüzeyine iniş yapmayı deneyecek.

Blue Ghost’un görevi 14 gün sürecek

Uzay aracının yüzeydeki görevi 14 gün sürecek. Blue Ghost başarılı olması durumunda Ay'a yumuşak iniş yapan ikinci özel uzay aracı olacak. Daha önce Ay'a yumuşak iniş yapmayı başaran tek özel uzay aracı, Intuitive Machines uzay araştırma şirketinin "Odysseus" adlı uzay aracı olmuştu.

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