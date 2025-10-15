  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. BM: 2025'te insani ihtiyaçlar için gereken miktarın yüzde 21'i toplanabildi
Takip Et

BM: 2025'te insani ihtiyaçlar için gereken miktarın yüzde 21'i toplanabildi

Birleşmiş Milletler (BM), 2025 yılında küresel insani ihtiyaçlar için gereken 45,3 milyar dolarlık yardım çağrısının eylül ayı sonu itibarıyla yalnızca yüzde 21'inin tamamlanabildiğini açıkladı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
BM: 2025'te insani ihtiyaçlar için gereken miktarın yüzde 21'i toplanabildi
Takip Et

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında konuştu.

BM'nin 2025 yılı küresel insani ihtiyaçlar için 45,3 milyar dolardan fazla yardım çağrısında bulunduğunu hatırlatan Haq, ancak eylül ayı sonu itibarıyla bu çağrının yalnızca yüzde 21'inin, yani 9,6 milyar doların alınabildiğini söyledi.

Haq, "BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisindeki (OCHA) meslektaşlarımız, yılın bitmesine üç aydan az bir süre kala, 2025'te küresel insani ihtiyaçların karşılanması için yaptığımız çağrının dörtte birinden azının finanse edildiği konusunda uyarıyor." dedi.

Geçen yılın aynı dönemine kıyasla bu miktarın yüzde 40'tan fazla düşüş gösterdiğini vurgulayan Haq, fon açıklarının milyonlarca kişi için yıkıcı sonuçlar doğurduğunu, insanların sağlık hizmetlerinden, ailelerin gıdadan ve çocukların eğitimden mahrum kaldığını ifade etti.

Haq, fon yetmezliği nedeniyle Afganistan'da bu yıl 420'den fazla sağlık tesisinin kapandığını, Somali'de ağustosta 1,1 milyon kişi gıda yardımı alırken kasımda bu rakamın 350 bine düşeceğini, Bangladeş'te de yarım milyon Arakanlı Müslüman (Rohingya) çocuğun eğitime erişimini kaybettiğini anlatarak insani yardımların artırılması çağrısı yaptı.

Dünya
Kedi nüfusu, insan nüfusunu geçince hükümet düğmeye bastı
Kedi nüfusu, insan nüfusunu geçince hükümet düğmeye bastı
İsrail: 4 esirin cesedini Kızılhaç'tan teslim aldık
İsrail: 4 esirin cesedini Kızılhaç'tan teslim aldık
Madagaskar'da ordu yönetime el koydu
Madagaskar'da ordu yönetime el koydu
Zelenskiy'den Trump mesajı: Görüşme için ayrıntılı şekilde hazırlanıyoruz
Zelenskiy'den Trump mesajı: Görüşme için ayrıntılı şekilde hazırlanıyoruz
Trump: Eğer Hamas silah bırakmazsa, biz onları silahsızlandıracağız
Trump: Hamas silah bırakmazsa, biz onları silahsızlandıracağız
Suriye Devlet Başkanı Eş-Şara Rusya’ya giderek Esad’ın iadesini isteyecek
Eş-Şara Rusya’ya giderek Esad’ın iadesini isteyecek