BM: 2025'te insani ihtiyaçlar için gereken miktarın yüzde 21'i toplanabildi

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında konuştu.

BM'nin 2025 yılı küresel insani ihtiyaçlar için 45,3 milyar dolardan fazla yardım çağrısında bulunduğunu hatırlatan Haq, ancak eylül ayı sonu itibarıyla bu çağrının yalnızca yüzde 21'inin, yani 9,6 milyar doların alınabildiğini söyledi.

Haq, "BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisindeki (OCHA) meslektaşlarımız, yılın bitmesine üç aydan az bir süre kala, 2025'te küresel insani ihtiyaçların karşılanması için yaptığımız çağrının dörtte birinden azının finanse edildiği konusunda uyarıyor." dedi.

Geçen yılın aynı dönemine kıyasla bu miktarın yüzde 40'tan fazla düşüş gösterdiğini vurgulayan Haq, fon açıklarının milyonlarca kişi için yıkıcı sonuçlar doğurduğunu, insanların sağlık hizmetlerinden, ailelerin gıdadan ve çocukların eğitimden mahrum kaldığını ifade etti.

Haq, fon yetmezliği nedeniyle Afganistan'da bu yıl 420'den fazla sağlık tesisinin kapandığını, Somali'de ağustosta 1,1 milyon kişi gıda yardımı alırken kasımda bu rakamın 350 bine düşeceğini, Bangladeş'te de yarım milyon Arakanlı Müslüman (Rohingya) çocuğun eğitime erişimini kaybettiğini anlatarak insani yardımların artırılması çağrısı yaptı.