BM: 50 binden fazla Suriyeli ülkesine dönüş yaptı

Grandi, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşlerine ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

"Son 3 haftada 50 binden fazla Suriyeli ülkesine döndü"

Komşu ülkelerden evlerine dönen Suriyeli mülteci sayısının yavaş yavaş arttığını aktaran Grandi, son 3 haftada 50 binden fazla kişinin ülkesine döndüğünü belirtti.

Grandi, Suriye'deki fiziki koşulların vahim durumda olmaya devam ettiğini, geri dönenlere ve ihtiyacı olan herkese daha fazla insani yardım ulaştırılması gerektiğini ifade etti.