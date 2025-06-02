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BM 80. Genel Kurul Başkanlığı'na Annalena Baerbock seçildi

Birleşmiş Milletler (BM) 80. Dönem Genel Kurul Başkanlığına, Almanya Dışişleri eski Bakanı Annalena Baerbock seçildi.

Haber Merkezi
AA
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BM 80. Genel Kurul Başkanlığı'na Annalena Baerbock seçildi
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BM Genel Kurulunda yapılan oylamada, Baerbock, 2025-2026 dönemi için BM Genel Kurul Başkanı oldu.

Baerbock, BM Genel Kurul Başkanı seçildi

Baerbock, Rusya'nın talebi üzerine BM Genel Kurulunda gizli oylamayla yapılan seçimde, 188 oyun 167'sini alarak BM 80. Dönem Genel Kurul Başkanı seçildi.

 

14 ülke çekimser oy kullandı

Rusya, Baerbock'un adaylığına karşı çıkan ülkeler arasında yer alırken 14 ülke de "çekimser" oy kullandı.

Aralık 2021 ile Mayıs 2025 arasında Almanya Dışişleri Bakanı olarak görev yapan 44 yaşındaki Baerbock, eylül ayında yapılacak BM Genel Kurul toplantıları öncesi, 9 Eylül'de başkanlık koltuğuna oturacak.

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