  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. BM: ABD ile Venezuela arasındaki gelişmeleri ciddi bir endişeyle takip ediyoruz
Takip Et

BM: ABD ile Venezuela arasındaki gelişmeleri ciddi bir endişeyle takip ediyoruz

Birleşmiş Milletler (BM), ABD'nin Venezuela lideri Nicolas Maduro'nun yönettiğini iddia ettiği Cartel de los Soles'u terör listesine eklemesi hakkında "tek taraflı alınan karar" diye niteleyerek, iki ülke arasındaki çatışmacı söylemi ciddi bir endişeyle takip ettiklerini belirtti.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
BM: ABD ile Venezuela arasındaki gelişmeleri ciddi bir endişeyle takip ediyoruz
Takip Et

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında soruları cevapladı.

ABD'nin, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu uyuşturucu karteli yönettiği iddiasıyla yabancı terör listesine alması hakkında Dujarric, "ABD tarafından tek taraflı alınan bu kararda, bu etiketleme konusunda özel bir tutumumuz yok." dedi. 

Trump, terörist ilan etmişti! Maduro: Ne yaparlarsa yapsınlar Venezuela'yı ele geçiremeyeceklerTrump, terörist ilan etmişti! Maduro: Ne yaparlarsa yapsınlar Venezuela'yı ele geçiremeyeceklerDünya

 

Dujarric, "Şunu söyleyebilirim ki, özellikle ABD ile Venezuela ve Güney Karayipler arasındaki genel durumu ve bölgesel huzursuzluğu artırma riski taşıyan giderek yükselen çatışmacı söylemi ciddi bir endişeyle takip ediyoruz." diye konuştu.

Tüm üye devletlerin ve eylemlerinin BM Şartı da dahil olmak üzere uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymasının zorunlu olduğunu hatırlatan Dujarric, Genel Sekreter Antonio Guterres'in, üye devletleri diyalog fırsatları yaratmaya ve sorunlara barışçıl bir yol bulma çabalarına katılmaya çağırdığını belirtti.

ABD, Maduro ve üst düzey Venezuelalı yetkililerin yönettiğini iddia ettiği Cartel de los Soles suç örgütünü dün Yabancı Terörist Örgütler (FTÖ) listesine almıştı.

Venezuela, ABD'nin bu adımını, ülkeye müdahale etmek için bahane oluşturma girişimi olarak nitelendirmişti.

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Dünya
Trump, "Gobble" ve "Waddle" adlı iki hindiyi affetti
Trump, "Gobble" ve "Waddle" adlı iki hindiyi affetti
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD heyeti ile iş birliğini geliştirmenin yollarını görüştü
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD heyeti ile iş birliğini geliştirmenin yollarını görüştü
Trump: Ukrayna'da barışa yakın olduğumuzu düşünüyorum
Trump: Ukrayna'da barışa yakın olduğumuzu düşünüyorum
Trump, terörist ilan etmişti! Maduro: Ne yaparlarsa yapsınlar Venezuela'yı ele geçiremeyecekler
Trump, terörist ilan etmişti! Maduro: Ne yaparlarsa yapsınlar Venezuela'yı ele geçiremeyecekler
Güney Sudan'da uçak düştü: 3 kişi hayatını kaybetti
Güney Sudan'da uçak düştü: 3 kişi hayatını kaybetti
Rusya’dan Trump’a mesaj: Barış çabaları olumlu, fakat yetersiz
Rusya’dan Trump’a mesaj: Barış çabaları olumlu, fakat yetersiz