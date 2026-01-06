BM: ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi, uluslararası hukukun temel ilkesine zarar veriyor

BM İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Rupert Shamdasani, ABD’nin hafta sonu gerçekleştirdiği askeri müdahalesinin ardından Venezuela’daki durumdan derin endişe duyduklarını açıkladı. Shamdasani, müdahalenin uluslararası hukukun temel ilkelerinden biri olan “devletlerin başka bir devletin toprak bütünlüğüne veya siyasi bağımsızlığına zarar vermemesi” ilkesine ters düştüğünü ifade etti.

ABD’nin Venezuela’ya müdahalesinin, hükümetin uzun süredir devam eden insan hakları ihlalleri siciline dayanarak meşrulaştırılmaya çalışıldığını belirten Shamdasani, tek taraflı askeri girişimlerin hak ihlallerinden hesap sorma amacıyla kullanılamayacağını kaydetti.

Shamdasani, yaklaşık 10 yıldır süren BM raporlarında da görüldüğü üzere, Venezuela halkının haklarının uzun süredir ihlal edildiğini ve adil, mağdur merkezli bir süreçle hesap sorulması gerektiğini vurguladı.

Venezuela’nın geleceği halkının elinde

Shamdasani, ABD müdahalesi sonrası ülkedeki istikrarsızlık ve artan militarizasyonun durumu daha da kötüleştirebileceğini dile getirdi. Venezuela yetkililerinin 3 Ocak’ta yürürlüğe giren olağanüstü hal ilanı kapsamında, insanların serbest dolaşımına kısıtlamalar getirilmesi, ulusal savunma için gerekli mallara el konulması ve toplanma hakkının askıya alınması gibi önlemlerden duyulan endişeyi aktardı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk’ün, hem ABD hem Venezuela yetkililerine hem de uluslararası topluma, insan haklarına ve uluslararası hukuka saygı çağrısı yaptığını aktaran Shamdasani, Venezuela’nın geleceğinin, kendi kaderini tayin hakkı ve doğal kaynakları üzerindeki egemenliği de dahil olmak üzere yalnızca halkı tarafından belirlenmesi gerektiğini belirtti.

Olay

Venezuela’nın başkenti Caracas’ta 3 Ocak’ta gece saatlerinde patlama ve uçak sesleri duyulmuştu. Yönetim, ABD’yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırmakla suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Maduro ve eşine yönelik büyük çaplı bir operasyon düzenlendiğini ve çiftin ülkeyi terk ettiğini duyurmuştu. ABD Adalet Bakanı Pam Bondi ise Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD’de suç duyurusunda bulunulduğunu, suçlamaların “uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı ve ABD’ye karşı silah bulundurma” gibi ağır suçlar içerdiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD’nin müdahalesine karşı uluslararası toplumdan destek talep ederken, bazı ülkeler saldırıyı kınadı, bazıları ise ABD’yi destekleyen açıklamalarda bulundu.