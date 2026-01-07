BM açıkladı: Dünyada her gün 2 milyar insan güvenli olmayan su tüketiyor

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi, ABD merkezli X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada küresel ölçekte su krizine dikkat çekti. Paylaşımda, her gün yaklaşık 2 milyar insanın güvenli olmayan su tüketmek zorunda kaldığı vurgulandı. BM, suyun temel bir insan ihtiyacı olmasına rağmen milyonlarca kişinin hâlâ temiz ve sağlıklı suya erişemediğini belirtti.

BM yetkilileri, su kaynaklarının korunması, altyapı yatırımlarının artırılması ve uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgularken, devletlere ve toplumlara ortak sorumluluk çağrısı yaptı. Açıklamada ayrıca, güvenli suya erişimin yalnızca sağlık açısından değil, aynı zamanda kalkınma, eğitim ve toplumsal refah için de kritik bir unsur olduğu hatırlatıldı.