BM, Afganistan ile ilgili karar tasarısını kabul etti

Almanya, İrlanda ve İsviçre'nin sunduğu "Afganistan'daki durum" başlıklı 11 sayfalık tasarıya 116 ülke "evet" oyu ile desteğini ortaya koyarken, ABD ve İsrail karşı çıktı. Tasarıya Rusya, Çin, Hindistan ve İran dahil 12 ülke de çekimser kaldı.

Kabul edilen kararda Kabil yönetimine, "tüm terör örgütleriyle eşit ve ayrımcılık yapmadan mücadele etmek, onları dağıtmak ve ortadan kaldırmak için aktif önlemler alma" ile "tüm kadın ve kızlara yönelik ağır, kötüleşen, yaygın ve sistematik baskı konusunda ciddi endişe yaratan bu politikalardan hızla vazgeçilmesi" çağrısı yapıldı.

Ülkede "ekonomik toparlanma, kalkınma ve refah için fırsatlar oluşturmanın önemi" vurgulanan tasarıda, Afganistan'a yönelik bağışçı desteğinin artırılması ihtiyacına dikkati çekildi.

Afgan mültecilere ev sahipliği yapan İran ve Pakistan dahil yabancı ülkelere teşekkürlerin sunulduğu tasarıda, Afganistan'ın genel güvenlik durumundaki iyileşmeler de kayda geçirildi.

Yasal bağlayıcılığı olmayan tasarı, BM Genel Kurulu nezdinde ülkelerin Afganistan'daki gidişata yönelik tavrını ortaya koyuyor.

Tepkiler ne oldu?

Tasarıya destek veren Almanya'nın BM Daimi Temsilcisi Antje Leendertse, oylama öncesi açıklamasında, ülkesinin, kadın hakları dahil Afganistan'da insan hakları durumundan ciddi şekilde endişe duyduğunu bildirdi.

ABD'nin BM Daimi Temsilciliği yetkilisi Jonathan Shrier de kararın "Taliban'ın başarısızlığını daha fazla katılım ve daha fazla kaynakla ödüllendirdiğini" savundu.

Shrier, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Afganistan'daki mevcut yönetimin, "uluslararası toplumun beklentilerine uygun" politikalar izleyeceğinden şüphe duyduğunu bildirdi.

Afganistan'daki durum

Afganistan'da 15 Ağustos 2021'de meydana gelen yönetim değişikliği sonrası kurulan geçici hükümet, kadınların eğitim ve çalışmalarına yönelik kısıtlamalar getirmişti.

Uluslararası toplum tarafından sık sık eleştirilen bu uygulamalar, Afganistan ile diğer ülkeler arasındaki ilişkilerde en önemli gündem maddelerinden biri olarak öne çıkıyor.