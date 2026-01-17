BM: Afganistan'da 4 milyon çocuk yetersiz beslenme nedeniyle tedaviye ihtiyaç duyuyor

Hamile ve emziren kadınlar da savunmasız bir grup. Bir milyon kadının da yetersiz beslenme nedeniyle tedaviye ihtiyaç duyacağı tahmin ediliyor.

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, Taliban'ın 2021'de iktidara gelmesinden bu yana Afganistan'da gıda yardımı ciddi şekilde kısıtlandı. Mahsul kıtlığı, kuraklık ve kötü ekonomik durum da Afganların yaşam koşullarını olumsuz etkiledi.

Sınır Tanımayan Doktorlar, Herat'taki hastaneye her ay 300'den fazla çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle tedavi için yatırıldığını söylüyor.

Durum kötüleşiyor ve mevcut durum devam ederse, yakın gelecekte Afganistan'da dört milyon çocuk yetersiz beslenme nedeniyle tedaviye ihtiyaç duyacak.