BM: Afrika’nın yıllık tüketimi kadar gaz havaya salındı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Londra İklim Eylemi Haftası kapsamında gerçekleştirdiği konuşmada, dünya genelinde metan emisyonlarının acilen azaltılması amacıyla kapsamlı bir küresel eylem çağrısı başlattı. İklim krizinin etkilerinin doğrudan hissedildiğini vurgulayan Guterres, metan gazının kontrol altına alınmasını küresel ısınmayı kısa vadede yavaşlatacak en etkili ‘acil durum freni’ olarak tanımladı.

Kısa vadeli yıkıma karşı tarihsel örnekler

İklim değişikliğine yol açan sera gazları arasında karbondioksit ön planda görünse de, metanın kısa vadede çok daha yıkıcı bir etkiye sahip olduğu belirtiliyor. Atmosferde ilk 20 yılda karbondioksitten 80 kat daha güçlü bir sera etkisi yaratan metan gazı, mevcut küresel ısınmanın yaklaşık üçte birine doğrudan yol açıyor.

Atmosferde yüzlerce yıl kalan karbondioksitin aksine metanın 10 ila 20 yıl gibi kısa bir sürede çözünmesi, bu gazın hızla kesilmesi halinde bir nesil içinde sıcaklık artışlarında gözle görülür bir rahatlama sağlanabileceğini gösteriyor. Geçmişte insanlığın kurşunlu benzini terk etmeyi başardığını ve ozon tabakasını incelten kimyasalları ortadan kaldırdığını hatırlatan Guterres, artık sıranın metan kirliliğini tamamen bitirmeye geldiğine dikkat çekti.

Üç ana sektör için bağlayıcı kurallar

Küresel metan salınımının %80'inden sorumlu olan G20 ülkelerinin öncülük etmesi gereken süreç; fosil yakıtlar, endüstriyel tarım ve atık yönetimi olmak üzere 3 kritik sektörü hedef alıyor. En hızlı ilerlemenin petrol ve doğal gaz endüstrisinde sağlanabileceğini belirten Guterres, mevcut teknolojilerle bu alandaki metan emisyonlarının %70'inin sıfıra yakın maliyetle yok edilebileceğini vurguladı.

2025 yılında yaklaşık 167 milyar metreküp gazın havaya yakılarak ya da sızdırılarak salındığı bilgisini paylaşan BM lideri, bu miktarın Afrika kıtasının yıllık tüketimine eş değer olduğunu kaydetti. Hem üretici hem de tüketici hükümetlere petrol ve gaz sektörü için değer zincirinin tamamında 'sıfıra yakın metan emisyonu' öngören yeni bir küresel standart belirlenmesi çağrısında bulundu. Guterres; enerji sektörünün yanı sıra gıda atıklarının azaltılması, vahşi depolamanın sonlandırılması, katı atık tesisleri ile atık sulardan sızan metanın yakalanması için de hükümetlerden bağlayıcı yasal düzenlemeler getirmesini talep etti.