  BM: Aşırı sıcaklar nedeniyle ölümler yüzde 63 arttı
BM: Aşırı sıcaklar nedeniyle ölümler yüzde 63 arttı

Birleşmiş Milletler (BM), sıcaklığa bağlı ölümlerin 1990'lardan bu yana yüzde 63 arttığını açıkladı.

BM Cenevre Ofisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşım yaptı.

"Sıcaklığa bağlı ölüm oranı 1990'lardan bu yana yüzde 63 arttı"

Paylaşımda, "Sıcaklığa bağlı ölüm oranı 1990'lardan bu yana yüzde 63 arttı." denildi.

Artan sıcaklıklar sadece istatistik olmadığının altı çizilen paylaşımda, bunların aynı zamanda risk altındaki hayatlar olduğuna da işaret edildi.

