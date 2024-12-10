BM: Avrupa ülkeleri Suriyeli sığınmacılar konusunda sabırlı olmalı

BM mülteci ajansı başkanı, Beşşar Esad'ın devrilmesinden sonra Suriye'ye mültecilerin geri gönderilmesinin "gönüllü" ve "güvenli" olması gerektiğini söyledi.

"Süreç, gönüllü ve güvenli olmalı"

Filippo Grandi, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Suriye'deki durumun "belirsiz" kalması nedeniyle sürecin "gönüllü" ve "güvenli" olması gerektiğini söyledi.

Grandi, "Sabır ve uyanıklık gerekecek, sahadaki gelişmelerin olumlu bir şekilde gelişmesini, gönüllü, güvenli ve sürdürülebilir geri dönüşlerin nihayet gerçekleşmesini ve mültecilerin bilinçli kararlar alabilmesini umuyoruz" dedi.

Eski Suriye devlet başkanı, Pazar günü muhalif savaşçıların 13 yıllık savaştan sonra yarım yüzyıldan fazla süren Esad ailesinin iktidarına son veren yıldırım saldırısıyla devrildi.

Çatışma yüz binlerce insanı öldürdü ve milyonlarcasını Suriye'den kaçmaya zorladı ve modern tarihin en kötü mülteci krizlerinden birini tetikledi. Birçoğu hükümet zulmünden korktukları için Avrupa'da sığınma talebinde bulundu.

Esad'ın devrilmesinden sadece bir gün sonra, Almanya, Fransa, Avusturya, Belçika ve diğer birkaç Avrupa ülkesi Suriyelilerden gelen sığınma taleplerine ilişkin kararlarını askıya aldıklarını duyurdu.

Grandi, "Geri dönüş olasılığı, Suriye'nin yeni liderlerinin kanun ve düzeni önceliklendirip önceliklendirmediğine bağlı" dedi.