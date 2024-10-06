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BM Barış Gücü, İsrail'in talebini reddetti

Lübnan'daki BM misyonu, İsrail'in yer değiştirme uyarısına karşın barış güçlerini taşıma niyetlerinin bulunmadığını açıkladı.

Haber Merkezi
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BM Barış Gücü, İsrail'in talebini reddetti
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Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), faaliyetlerini düzenli olarak planladıklarını, Lübnan'daki mevzilerinde kalmaya devam edeceklerini ve gerektiğinde devreye sokmak üzere hazır bir ‘acil durum’ planları olduğunu duyurdu.

''Sadece sözde değil, eylemde de''

Açıklamada, 30 Eylül'de İsrail ordusunun Lübnan'a ‘sınırlı kara saldırıları’ düzenleme niyetini BM’ye bildirdiği ve bazı mevzilerin yerini değiştirmelerinin talep edildiği bilgisi paylaşıldı.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) tarafından yayınlanan açıklamada, "Lübnan ve İsrail'i, sadece sözde değil, eylemde de bölgede istikrarı getirecek tek geçerli çözüm olan 1701 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına bağlı kalmaya çağırıyoruz" denildi.

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