BM: Batı Şeria’da Filistinlilere yönelik saldırılar 2025’te rekor seviyeye ulaştı

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezindeki günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının devam ettiğini vurgulayan BM Sözcüsü Stephane Dujarric, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’nin (OCHA) 2025 yılına ilişkin verilerini paylaştı. Buna göre, Batı Şeria’daki yaklaşık 280 yerleşim alanında Filistinlilere karşı 1800’ü aşkın yerleşimci saldırısı kayıt altına alındı.

Dujarric, söz konusu saldırıların can kayıplarına ve ciddi mal hasarlarına yol açtığını belirterek, bu tablonun OCHA’nın 2006 yılında kayıt tutmaya başlamasından bu yana ulaşılan en yüksek günlük ortalamayı temsil ettiğini ifade etti.

"Çok sayıda Filistinli ailenin yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kaldı"

Batı Şeria’da artan saldırılar ve baskılar nedeniyle çok sayıda Filistinli ailenin yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kaldığına dikkat çeken Dujarric, BM’nin üye ülkelere sivillerin korunmasına yönelik çağrılarını yinelediğini kaydetti.

Son olarak Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria’da Nablus’un kuzeyinde bulunan Bazariya köyünde beş aracı ateşe verdiğini aktaran Dujarric, aynı grupların bir okula saldırarak duvarlara ırkçı sloganlar yazdığını hatırlattı.

İsrail’in Ekim 2023’te Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını başlatmasının ardından, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te de Filistinlilere karşı gözaltı, baskın ve saldırıların belirgin şekilde arttığına işaret ediliyor.