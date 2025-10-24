  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. BM Daimi Temsilci Yardımcısı: Gazze’de ateşkesi korumak öncelik olmalı
Takip Et

BM Daimi Temsilci Yardımcısı: Gazze’de ateşkesi korumak öncelik olmalı

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Aslı Güven, uluslararası toplumun "Gazze’deki ateşkesi koruma" konusunu en önemli önceliği olarak görmesi gerektiğini bildirdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
BM Daimi Temsilci Yardımcısı: Gazze’de ateşkesi korumak öncelik olmalı
Takip Et

Güven, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) "Filistin sorunu da dahil olmak üzere Orta Doğu’daki durum" başlıklı oturumunda konuştu.

Türkiye'nin, Gazze'de ateşkes sağlanmasını memnuniyetle karşıladığını dile getiren Güven, ateşkes anlaşmasının "eksiksiz ve derhal uygulanması" çağrısında bulundu.

Güven, bu doğrultuda, "Uluslararası toplum olarak en önemli önceliğimiz, uzun süredir beklenen ve zorlukla elde edilen bu ateşkesi her ne pahasına olursa olsun korumak olmalıdır." dedi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da ateşkes ihlallerini ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddetini önlemenin zorunluluğundan bahseden Güven, İsrail'in, Lübnan, Suriye ve daha geniş bölgeye yönelik saldırılar ve istikrarsızlaştırıcı politikaların da durdurulması gereğinin altını çizdi.

Aslı Güven, Gazze’yle ilgili ikinci önceliğin, bölgeye insani yardımların kesintisiz şekilde ulaştırılmasını sağlamak ve BM ile ilgili kuruluşlarla yakın koordinasyon içinde yeniden inşa çalışmalarını gecikmeden başlatmak olması gerektiğini söyledi.

Daimi Temsilci Yardımcısı, bu bağlamda Türkiye'nin, yaklaşık 870 ton gıda taşıyan insani yardım gemisini 14 Ekim'de bölgeye gönderdiği ve halihazırda, Türk ekiplerin sahada enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarında görev aldığı bilgilerini paylaştı.

Uluslararası iş birliğiyle Gazze’ye destek sürecek

Güven, "Önümüzdeki dönemde Gazze'ye önemli miktarda insani yardım sağlamaya devam edeceğiz ve uluslararası toplumla yakın iş birliği içinde yeniden inşa çalışmalarına katkıda bulunmaya hazırız." diye ekledi.

Ayrıca, Uluslararası Adalet Divanının (UAD), İsrail'in işgal altındaki Filistin toprakları ile ilgili yükümlülüklerine ilişkin dün açıkladığı kararı Türkiye'nin memnuniyetle karşıladığını belirten Güven, "Bu görüş, İsrail'in uluslararası hukuka uymadığını teyit etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

BİM market 28 Ekim 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM’e hangi ürünler geliyor?BİM market 28 Ekim 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM’e hangi ürünler geliyor?Aktüel
BİM 24 Ekim 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM’e bugün Çelik Termos geliyor!BİM 24 Ekim 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM’e bugün Çelik Termos geliyor!Aktüel

 

 

Dünya
Gazze’ye ilişkin mahkeme kararı 26 Ekim'de açıklanacak
Gazze’ye ilişkin mahkeme kararı 26 Ekim'de açıklanacak
Trump'ın San Francisco'da federal güç kullanma konusunda fikri değişti
Trump'ın San Francisco'da federal güç kullanma konusunda fikri değişti
Eski danışmanından yeni iddia: Trump 2028'de yeniden başkan olabilir
Eski danışmanından yeni iddia: Trump 2028'de yeniden başkan olabilir
Zelenskiy ile Macron, Brüksel’de bir araya geldi
Zelenskiy ile Macron, Brüksel’de bir araya geldi
Trump ile Putin'in görüşmesi tamamen rafa mı kalktı? Beyaz Saray'dan açıklama
Trump ile Putin'in görüşmesi tamamen rafa mı kalktı? Beyaz Saray'dan açıklama
AB’nin Ukrayna’ya Rus varlıklarıyla kredi anlaşması aralık ayına kaldı
AB’nin Ukrayna’ya Rus varlıklarıyla kredi anlaşması aralık ayına kaldı