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BM: Dünya genelinde 473 milyondan fazla çocuk çatışmalardan etkilenen bölgelerde yaşıyor

Birleşmiş Milletler (BM), dünya genelinde 473 milyondan fazla çocuğun çatışmalardan etkilenen bölgelerde yaşadığını açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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BM: Dünya genelinde 473 milyondan fazla çocuk çatışmalardan etkilenen bölgelerde yaşıyor
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BM Cenevre Ofisi, X hesabından çatışma bölgelerinde yaşayan çocuklara ilişkin paylaşımda bulundu.

BM Cenevre Ofisi'nden açıklama

Paylaşımda, dünya genelinde 473 milyondan fazla çocuğun (dünyadaki tüm çocukların 6'da 1'inden fazla) çatışmalardan etkilenen bölgelerde yaşadığı kaydedilerek, "Çatışmalardan etkilenen çocukların oranı, 1990'lardan bu yana neredeyse 2 katına çıktı." ifadesine yer verildi.

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