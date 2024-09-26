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BM Dünya Gıda Programı, Lübnan için derin endişe duyuyor

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Lübnan'daki gelişmelerden derin endişe duyduğunu açıkladı. Öte yandan Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib, İsrail'in saldırıları nedeniyle ülke içinde yerinden olanların sayısının 500 bine yaklaştığını ifade etti.

Haber Merkezi
AA
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BM Dünya Gıda Programı, Lübnan için derin endişe duyuyor
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Merkezi Roma'da bulunan BM kuruluşunun X platformundan yapılan paylaşımda, "WFP, Lübnan'da gelişen durum konusunda derin endişe duymaktadır." ifadesi kullanıldı.

Bölgedeki durumun yakından takip edildiği belirtilen paylaşımda, "İnsanların yerinden edildiği yerleri anlamak için hükümetle koordinasyon sağlıyoruz, böylece etkili ve zamanında yanıt verebiliriz. Bölge, kırılma noktasına yakın ve başka bir savaşla baş edemiyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

⁠İsrail, Lübnan'da 654 kişiyi öldürdü

İsrail ordusu, 23 Eylül Pazartesi gününden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'in pazartesi günü itibarıyla ülkeye yönelik artan hava saldırılarında 654 kişi öldü.

Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib, İsrail'in saldırıları nedeniyle ülke içinde yerinden olanların sayısının 500 bine yaklaştığını ifade etti.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor.

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