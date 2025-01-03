BM: Esad rejiminin devrilmesinin ardından 115 binden fazla Suriyeli ülkesine döndü

BMMYK, Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönmelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"8 Aralık 2024'ten bu yana, 115 binden fazla kişi Suriye'ye geri döndü"

Açıklamada, 8 Aralık 2024'ten bu yana Türkiye, Ürdün ve Lübnan gibi ülkelerden 115 binden fazla kişinin Suriye'ye geri döndüğü bildirildi.

Suriyelilerin geri dönüşleriyle ilgili sayıların, ev sahibi ülkelerin kamuoyu paylaşımlarına, Suriye'deki göç servisleriyle yapılan temaslara ve BMMYK ile ortakları tarafından yapılan sınır gözlemlerine dayandığı kaydedildi.