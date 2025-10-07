  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. BM: Gazze için bir umut ışığı var ve onu canlı tutmalıyız
Takip Et

BM: Gazze için bir umut ışığı var ve onu canlı tutmalıyız

Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Tom Fletcher, Gazze’de iki yıldır süren saldırılara dikkat çekerek derhal ateşkes çağrısı yaptı. “Bütün siviller korunmalı, insani yardım geçişi sağlanmalı” diyen Fletcher, “Şu an bunun gerçekleşmesi için bir umut ışığı var, onu canlı tutmalıyız” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
BM: Gazze için bir umut ışığı var ve onu canlı tutmalıyız
Takip Et

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, İsrail'in son iki yıldır saldırıları altındaki Gazze'de derhal ateşkese varılması, bütün sivillerin korunması ve insani yardım geçişinin sağlanması çağrısı yaparak, "Şu an bunun gerçekleşmesi için bir umut ışığı var. Onu canlı tutmalıyız" ifadesini kullandı.

Fletcher, İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşananların ikinci yılında yazılı açıklama yaptı.

Son iki yılda on binlerce Filistinlinin öldürüldüğünü, yüz binlercesinin ise açlık ve zorla yerinden edilme ile boğuştuğunu hatırlatan Fletcher, Gazze'de derhal ateşkese varılması, bütün sivillerin korunması ve yüksek miktarda insani yardımın serbest geçişinin sağlanmasına yönelik çağrılarını yinelediğini belirtti.

Fletcher, "Şu an bunun gerçekleşmesi için bir umut ışığı var. Onu canlı tutmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda çoğu kadın ve çocuk en az 67 bin 160 Filistinli yaşamını yitirdi, 169 bin 679 kişi yaralandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'de ateşkesi içeren 20 maddelik bir planı 29 Eylül'de açıklamıştı.

Hamas ve İsrail heyetlerinin 5 Ekim'de esir takası ve Gazze'de ateşkes için Mısır'a ulaştığı belirtilmişti.

Bakan Fidan: Suriye halkının ekonomik kalkınma yönünden desteklenmesi zorunluBakan Fidan: Suriye halkının ekonomik kalkınma yönünden desteklenmesi zorunluGündem
ABD Temsilciler Meclisi’nden Trump yönetimine Küresel Sumud Filosu mektubu!ABD Temsilciler Meclisi’nden Trump yönetimine Küresel Sumud Filosu mektubu!Dünya
Dünya
Trump: Gazze'de ateşkes anlaşmasının tamamlanmasına çok yaklaşıldı
Trump: Gazze'de ateşkes anlaşmasının tamamlanmasına çok yaklaşıldı
Netanyahu: İran, ABD'yi vurabilecek bir füze geliştiriyor
Netanyahu: İran, ABD'yi vurabilecek bir füze geliştiriyor
ABD Temsilciler Meclisi’nden Trump yönetimine Küresel Sumud Filosu mektubu!
ABD Temsilciler Meclisi’nden Trump yönetimine Küresel Sumud Filosu mektubu!
Küresel Sumud Filosu'ndaki 7 İtalyan aktivist ülkelerine ulaştı
Küresel Sumud Filosu'ndaki 7 İtalyan aktivist ülkelerine ulaştı
İddia: Trump, Venezuela ile diplomatik temasları durdurdu
İddia: Trump, Venezuela ile diplomatik temasları durdurdu
Yunan Milletvekili Anagnostopulu: Küresel Sumud Filosu aktivistlerine minnettarız
Yunan Milletvekili Anagnostopulu: Küresel Sumud Filosu aktivistlerine minnettarız