BM: Gazze, nüfusa oranla dünyada en fazla ampute çocuk sayısına sahip

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, X sosyal medya hesabından, İsrail’in yardımları engelleyerek zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze’deki yıkımının Filistinli çocuklar üzerindeki etkisine ilişkin açıklama yaptı.

"Gazze’de 'engellilik salgını' yaşanıyor"

İsrail’in saldırıları öncesinde yapılan bir ankete katılan her beş aileden birinde en az bir engelli kişi bulunduğunu ve bu ailelerin neredeyse yarısında engelli bir çocuk olduğunu hatırlatan Lazzarini, Gazze’de "engellilik salgını" yaşandığını vurguladı.

Lazzarini, saldırılar sırasında özel bakıma ihtiyaç duyan insanların sessizce acı çektiğine ve hikayelerinin nadiren anlatıldığına dikkati çekerek, saldırıların rehabilitasyon hizmetlerinin bulunmadığı "travmatik yaralanmalar salgınına" da neden olduğunu dile getirdi.

“Gazze’nin, dünyada kişi başına en fazla ampute çocuk sayısına sahip olduğunu” belirten Lazzarini, bu çocukların birçoğunun anestezi bile olmadan ameliyat edildiği ve uzuvlarını kaybettiklerinin altını çizdi.

Lazzarini, Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre İsrail’in saldırılarında yaralanan dört kişiden birinin hayatını değiştirecek yaralanmalar yaşadığını ve bakıma ihtiyaç duyduğunu da kaydetti.