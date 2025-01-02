  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. BM: Gazze Şeridi'nde güvenli yer yok
Takip Et

BM: Gazze Şeridi'nde güvenli yer yok

Birleşmiş Milletler (BM) Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail ordusunun Han Yunus'taki El-Mevasi bölgesinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırı bombaladığını kaydederek, Gazze Şeridi'nde güvenli bir yer olmadığını bildirdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
BM: Gazze Şeridi'nde güvenli yer yok
Takip Et

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, sosyal medya hesabından İsrail'in bu sabah "güvenli olduğunu" iddia ettiği El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları 7 Ekim 2023'ten bu yana sürüyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 7 Ekim 2023'ten bu yana devam ettiğine işaret eden Lazzarini, o tarihten bu yana bölgede güvenli yer bulunmadığını ve kimsenin güvende olmadığının altını çizdi.

İsrail'in "güvenli olduğu" iddia edilen El-Mevasi'deki saldırısında çok sayıda kişinin öldüğüne ve yaralandığına dikkati çeken Lazzarini, "(Bu saldırı) Güvenli bölgeyi bırakın, insani bir bölgenin bile olmadığına dair bir hatırlatma daha." ifadesini kullandı.

Lazzarini, ateşkese varılmayan her günün Gazze'de daha fazla trajediye sebep olacağını kaydetti.

İsrail ordusu, "güvenli olduğunu" iddia ettiği El-Mevasi bölgesinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına hava saldırısı düzenlemişti.

Saldırıda en az 3 çocuk olmak üzere 11 kişi hayatını kaybetmiş, 15 Filistinli de yaralanmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sonucu 13 Filistinli yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandıİsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sonucu 13 Filistinli yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandıDünya
DSÖ'den, Suriyeliler için küresel yardım çağrısıDSÖ'den, Suriyeliler için küresel yardım çağrısıDünya
Zelenskiy’den Suriye açıklaması: Suriye'nin istikrara kavuşturulmasına yardımcı olacağızZelenskiy’den Suriye açıklaması: Suriye'nin istikrara kavuşturulmasına yardımcı olacağızDünya

 

 

Dünya
Rusya'dan ABD'ye tepki: Ukrayna üzerinden Rus gazının kesilmesinin sorumlusu ABD ile destekçileridir
Rusya'dan ABD'ye tepki: Ukrayna üzerinden Rus gazının kesilmesinin sorumlusu ABD ile destekçileridir
Avrupa Birliği'nden Macaristan'a fon yaptırımı
Avrupa Birliği'nden Macaristan'a fon yaptırımı
DSÖ'den, Suriyeliler için küresel yardım çağrısı
DSÖ'den, Suriyeliler için küresel yardım çağrısı
New Orleans saldırganının kendisini tanıttığı video ortaya çıktı
New Orleans saldırganının kendisini tanıttığı video ortaya çıktı
Zelenskiy’den Suriye açıklaması: Suriye'nin istikrara kavuşturulmasına yardımcı olacağız
Zelenskiy’den Suriye açıklaması: Suriye'nin istikrara kavuşturulmasına yardımcı olacağız
KKTC'de Türk iş insanına suikast alarmı: Tetikçi TIR dorsesinde yakalandı
KKTC'de Türk iş insanına suikast alarmı: Tetikçi TIR dorsesinde yakalandı