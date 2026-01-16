BM: Gazze’de ateşkesin ikinci aşamasını memnuniyetle karşılıyoruz

Guterres, yaptığı açıklamada, insani yardımın Gazze’ye engelsiz ve kesintisiz biçimde ulaştırılmasının hayati önem taşıdığını vurgulayarak, mevcut ateşkesin tüm yönleriyle eksiksiz ve gecikmeksizin uygulanması gerektiğini söyledi. Sivillerin korunmasının öncelik olması gerektiğine işaret eden Guterres, özellikle kadınlar, çocuklar ve yaşlıların temel ihtiyaçlara erişiminin güvence altına alınmasının uluslararası toplumun ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

"Ateşkes yalnızca geçici bir düzenleme olarak görülmemeli"

Ateşkesin yalnızca geçici bir düzenleme olarak görülmemesi gerektiğini ifade eden Guterres, bunun kalıcı barışa giden sürecin önünü açacak somut bir adım olması gerektiğini kaydetti. Guterres, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde, İsrail ve Filistin’in yan yana barış ve güvenlik içinde yaşayacağı iki devletli çözüme giden geri dönülmez bir yolun açılmasının zorunlu olduğunu vurguladı.