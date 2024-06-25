BM: Gazze'de, binlerce aile günlük ihtiyaçları için kirli deniz suyuna muhtaç bırakılıyor

UNRWA'nın X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de yol açtığı susuzluğa dikkati çekildi.

Açıklamada, Gazze'nin yakıcı yaz sıcağında çocukların minimum miktarda suya ulaşabilmek için uzun kuyruklarda beklemek zorunda kaldığı vurgulandı.

"Acilen insani yardım erişimine ihtiyaç var"

"Binlerce aile günlük ihtiyaçları için kirli deniz suyuna muhtaç olmak zorunda kalıyor." ifadesine yer verilen açıklamada, Gazze'deki hayatları kurtarmak için acilen güvenli ve engelsiz insani yardım erişimine ihtiyaç olduğunun altı çizildi.

Gazze Belediyesi Sözcüsü Hüsnü Mehna, 11 Haziran'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze kentinde 42 su kuyusu ve deniz suyu arıtma tesisini yerle bir ettiğini söylemişti.

"Çocuklar yetersiz beslenme ve susuzluktan ölüyor"

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini de dün yaptığı açıklamada, "Gazze'nin büyük bir kısmı yok edildi, 2 milyondan fazla Gazzeli için burası gerçek bir cehennem. Çocuklar yetersiz beslenme ve susuzluktan ölüyor." uyarısında bulunmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 626 Filistinli öldü, 86 bin 98 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.